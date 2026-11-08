



В Волгограде мэрия разработала проект постановления, ужесточающего требования к внешнему облику НТО. Власти решили разделить город на пять функциональных зон, для каждой из которых будут установлены особые условия для внешнего облика размещаемых здесь киосков, галерей и торговых развалов. Новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. Предпринимателям планируется дать всего год на перестройку объектов.

Среди выделенных муниципалитетом территориальных групп: улицы и дороги с интенсивными пешеходными и транспортными потоками; улицы и дороги со средней интенсивностью; жилая застройка, коммунально-складские и промышленные территории; озеленённые территории общего пользования; территории бывших посёлков, рабочих посёлков, хуторов и сёл.

Наиболее детализированные правила предъявляются к зоне «парадных» улиц. Здесь прописаны максимально строгие требования к вывескам: буквы не выше 250 мм, логотип - до 400 мм, цвет - только белый RAL 9003, подсветка в тёплых тонах 2700–3500K и без какого-либо мигания. Под строгим запретом световые короба и баннеры. Кроме того, запрещается устанавливать на фасадах НТО кондиционеры. Допускается их монтаж только на крыше и при условии, что они будут скрыты под специальной конструкцией.

Для каждого установленного в этой зоне киоска, галереи и другого рода нестационарного объекта обязательна архитектурная подсветка. Также чётко прописано место размещения урны – не дальше пяти метров от входа. Обязательно обустройство твёрдого покрытия и подходов.

Фасады должны иметь один из утверждённых цветов: RAL 7024, RAL 9002. Допускается отделка под дерево. Под запретом сотовый поликарбонат, цветная/тонирующая плёнка, плиточные элементы 1:1, теневые навесы и козырьки.





Для торговых развалов, а также магазинов и автолавок на колёсах действуют похожие требования. Однако для последних объектов устанавливается обязанность владельцев обеспечить отвод продуктов горения из выхлопной трубы, декорирование прицепного устройства и колёс.

Для летних базаров будут действовать также требования к высоте ограждения – не более 1,2 метра и прописана необходимость обустройства входного портала. Материалы торговых мест должны быть выполнены из дерева и металла. Под запретами баннерная ткань и плёнки.

Для зоны улиц с средней интенсивностью движения будут установлены немного менее жёсткие требования. Размер буквы на вывеске тот же 250 мм, белый RAL 9003, но подсветка уже любого белого оттенка. Разрешается установка светового короба, но только с соблюдением требований к цвету и длине. Урну можно разместить на удалении до 10 метров от входа. Из послаблений — для размещаемых на соответствующих территориях киосках и павильонах архитектурная подсветка носит добровольный характер. Все остальные запреты и ограничения будут действовать как и для зоны «парадных» улиц.

Для участков спальных районов и рабочих кварталов будут действовать схожие требования к НТО за исключением остекления и внешней отделки. Допускается использование серого пластикового профиля, соответствующего цвету RAL 7024. Также разрешены световые короба на вывесках.

Для зоны парков и мест отдыха планируется установить такие же требования к нестационарным торговым объектам как и для зоны «парадных» улиц.

Требования к объектам на территории бывших посёлков и сёл в документе не прописываются.

Чтобы упростить реализацию новых требований власти разработали типовые архитектурные решения для всех возможных вариантов НТО. При реализации уже проработанных проектов, коммерсанты смогут рассчитывать на гарантированное соответствие всем новым правилам. Однако для предпринимателей оставлена возможность и пойти своим путём. Они могут разработать проект собственной конфигурации торговых точек, опираясь на обозначенные правила. Однако он должен быть одобрен комиссией по архитектурно-художественному облику.





Примечательно, что в новом документе впервые прописываются требования к единству и однородности нестационарных объектов при групповом размещении. Расположенные рядом киоски, торговые павильонные, галереи должны обязательно формировать единую линию уличного фронта с общим уровнем фасада, унификацией высоты и единое мощение, а также единое оформление малых архитектурных форм.

Отметим, для того чтобы новые правила не стали для волгоградских предпринимателей шоком, чиновники планируют внедрить переходный период. На перестройку фасадов у уже работающих коммерсантов будет год. Для них действия положений будет отложено до 1 марта 2027 года. Новые нестационарные объекты, размещённые с 1 марта 2027 года должны будут уже соответствовать разработанным требованиям.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ.