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Происшествия

На трассе под Волгоградом погибли двое человек в ДТП с фурой

Происшествия 08.11.2026 10:12
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08.11.2026 10:12


В Октябрьском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Лада Ларгус» и грузовика FOTON. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на автодороге «Волгоград – Котельниково – Зимовники - Сальск».

По предварительной информации, 41-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», на 86 км выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем. 

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Лада» скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель «Лады» и еще один пассажир доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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