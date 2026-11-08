На трассе под Волгоградом погибли двое человек в ДТП с фурой





В Октябрьском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Лада Ларгус» и грузовика FOTON. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на автодороге «Волгоград – Котельниково – Зимовники - Сальск».

По предварительной информации, 41-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», на 86 км выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Лада» скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель «Лады» и еще один пассажир доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области