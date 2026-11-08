



Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Владимиру Семёнову возбудить уголовные дела по обращениям жителей Волгограда о нарушении жилищных прав. Об этом сообщили в ведомстве 8 ноября.

Жалобы были размещены в СМИ и социальных сетях. Жильцы дома по проспекту Канатчиков, среди которых, по данным обращений, есть 100-летний ветеран Великой Отечественной войны, просят дать уголовно-правовую оценку действиям ответственных лиц из-за отсутствия отопления и горячего водоснабжения.

Также о многочисленных коммунальных проблемах сообщают жители дома по улице 50 лет Октября, где проживают преимущественно пенсионеры и многодетные семьи. Они указывают на отсутствие капремонта, постоянные перебои с электричеством и регулярные аварии с повреждением изношенного трубопровода, а также на отсутствие отопления и горячей воды.

По этим фактам следственные органы СК по региону организовали процессуальные проверки. Глава ведомства поручил возбудить уголовные дела и представить доклад о мерах, принимаемых для восстановления прав жителей.

Отметим, ранее редакция информагентства сообщала о целом ряде проблем с отоплением сразу в нескольких многоквартирных домах на территории областного центра. Так, освещалась проблема жителей дома №2/1 по ул. Арсенского в Советском районе. Мерзли и жители дома №5 по проспекту Канатчиков в Красноармейском районе.

В отчаянии оказались и жители дома №32 по ул. Таращанцев в Краснооктябрьском районе. Кроме того, с жалобой на бездействие УК «Новый дом» обратились в редакцию и жители дома №2 по ул. Танеева в Красноармейском районе

Фото: Следком