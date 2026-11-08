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Общество

Волгоградцам объяснили, какие документы нужны ребенку для выезда за границу

Общество 08.11.2026 07:15
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08.11.2026 07:15


Член комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов рассказал, на что родителям обратить внимание при планировании поездки с ребенком. С 20 января 2026 года он обязателен для детей до 14 лет при выезде в любую зарубежную страну, даже туда, где раньше допускался въезд по свидетельству о рождении. Важно проверить срок действия: многие страны требуют, чтобы паспорт был действителен еще несколько месяцев после окончания поездки.

Свидетельство о рождении стоит взять с собой, хотя на границе оно уже не заменяет загранпаспорт. Документ подтвердит родство ребенка и сопровождающего взрослого – это особенно важно при разных фамилиях. В таком случае полезно иметь бумаги о смене фамилии, например свидетельство о браке.

Особое внимание – нотариальному согласию на выезд. Если ребенок едет не с родителями, а с родственниками или другим сопровождающим, потребуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей.

Кроме того, перед поездкой нужно выяснить, нужна ли ребенку отдельная виза, электронное разрешение на въезд или иные документы по правилам страны назначения. При маршруте с пересадками следует учитывать требования не только конечной точки, но и стран транзита. Кривоносов советует заранее изучать актуальные правила въезда на официальных сайтах консульств и миграционных ведомств, а также уточнять у авиакомпании или другого перевозчика.

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