Главное

Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить

Актуально

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Пробежались и прикоснулись к прошлому: как волгоградцы отмечали День народного единства в ЦПКиО

Три жизни одного здания: как в Сталинграде появился легендарный кинотеатр «Победа»

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВС РФ ударили по электроподстанции в Житомирской области и контейнеровозу в Чёрном море
В ночь на 8 ноября российские военные поразили беспилотниками электроподстанцию 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что объект обеспечивал...
Федеральные новости
 Волгоградская область 8 ноября избежала ночной атаки дронов
Волгоградской области не оказалось в списке регионов, где ночью 8 ноября отражали атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, всего над регионами России было сбито 142 беспилотных летательных...
Общество

Волгоградцам рассказали историю создания памятника Хользунову

Общество 08.11.2026 13:59
0
08.11.2026 13:59


На верхней террасе набережной 62-й Армии в Волгограде установлен памятник Виктору Хользунову – уроженцу Царицына, лётчику-бомбардировщику и Герою Советского Союза. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это один из немногих довоенных монументов города, переживших Сталинградскую битву.

В 1930-е годы Хользунов командовал эскадрильей бомбардировщиков в Испании. Чтобы самолёты могли внезапно атаковать противника, он разработал тактику полёта на малой высоте: используя горный рельеф, лётчики неожиданно появлялись над целью, наносили удар и быстро уходили. После возвращения на Родину Хользунов командовал лётчиками-испытателями. Он погиб 27 июля 1939 года во время испытательного полёта.

Памятник работы скульпторов Михаила и Евгении Белашовых открыли в Сталинграде 17 ноября 1940 года. В годы Сталинградской битвы постамент был разрушен, но скульптура уцелела. В 1949 году монумент восстановили на прежнем месте. Сегодня это объект культурного наследия федерального значения.

Фото: администрация Волгограда

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.11.2026 16:36
Общество 08.11.2026 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 15:30
Общество 08.11.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 15:01
Общество 08.11.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 13:59
Общество 08.11.2026 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 12:59
Общество 08.11.2026 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 12:25
Общество 08.11.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 10:32
Общество 08.11.2026 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 09:50
Общество 08.11.2026 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 09:26
Общество 08.11.2026 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 07:50
Общество 08.11.2026 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 07:15
Общество 08.11.2026 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 21:59
Общество 07.11.2026 21:59
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 20:40
Общество 07.11.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 20:31
Общество 07.11.2026 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2026 19:59
Общество 07.11.2026 19:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:36
Зонированный подход и строгие требования: в Волгограде запланировали революцию облика торговых галерей и павильоновСмотреть фотографии
16:03
Команды «Ротора» и «Ленинградца» вышли на поле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
15:30
Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за жалоб волгоградцев на коммунальные проблемыСмотреть фотографии
15:01
Стражам волжской твердыни: история одного из первых мемориалов непокорённого Сталинграда – бойца НКВД и милицииСмотреть фотографии
14:26
Волгоградка перевела мошенникам более 2,4 млн рублейСмотреть фотографии
13:59
Волгоградцам рассказали историю создания памятника ХользуновуСмотреть фотографии
13:30
Волгоград на пьедестале: итоги крупных турниров по рукопашному бою в РязаниСмотреть фотографии
12:59
Камышанин перевел мошенникам полмиллиона за фейковый электроциклСмотреть фотографии
12:25
В 2027 году волгоградцев ждут 118 выходных днейСмотреть фотографии
11:53
Волевая ничья в Самаре: «Ротор‑М» спас матч, отыгравшись с 0:2Смотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом женщина проткнула живот знакомого шампуромСмотреть фотографии
11:07
ВС РФ ударили по электроподстанции в Житомирской области и контейнеровозу в Чёрном мореСмотреть фотографии
10:50
В Волжском юный водитель «четырнадцатой» погиб в ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
10:32
В Волгоградской области с начала года подготовили более 4 тысяч специалистов ЖКХСмотреть фотографии
10:12
На трассе под Волгоградом погибли двое человек в ДТП с фуройСмотреть фотографии
10:04
Волгоградская область 8 ноября избежала ночной атаки дроновСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде умер заслуженный тренер РСФСР Михаил ЗацеляпинСмотреть фотографии
09:40
Второй за неделю труп женщины нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:26
Волгоградка получила ожоги кипятком в элитном ресторанеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
В Волгоградской области ожидаются заморозки до -7 градусовСмотреть фотографии
07:15
Волгоградцам объяснили, какие документы нужны ребенку для выезда за границуСмотреть фотографии
21:59
Бастрыкина тронула история с замерзающими жителями дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:29
«Спартак-Волгоград» переиграл «Балтику» и укрепил позиции в СуперлигеСмотреть фотографии
20:40
«Переходим на сою?»: рост цен на мясо и куриное филе изумляет волгоградцевСмотреть фотографии
20:31
В селе Волгоградской области простились с погибшим гранатометчиком Михаилом ЧервяковымСмотреть фотографии
19:59
Мощный снег с дождем обрушился на север Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Помидоры и огурцы снова подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:41
Красным автопробегом отметили в Волгограде 109-ю годовщину революцииСмотреть фотографии
18:01
Под Волгоградом фронтовичка Мария Плахотникова отмечает 101-летиеСмотреть фотографии
16:44
Подозрение на онкологию у 80-летнего пациента сняли волгоградские врачиСмотреть фотографии
 