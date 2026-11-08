Волгоградцам рассказали историю создания памятника Хользунову





На верхней террасе набережной 62-й Армии в Волгограде установлен памятник Виктору Хользунову – уроженцу Царицына, лётчику-бомбардировщику и Герою Советского Союза. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это один из немногих довоенных монументов города, переживших Сталинградскую битву.

В 1930-е годы Хользунов командовал эскадрильей бомбардировщиков в Испании. Чтобы самолёты могли внезапно атаковать противника, он разработал тактику полёта на малой высоте: используя горный рельеф, лётчики неожиданно появлялись над целью, наносили удар и быстро уходили. После возвращения на Родину Хользунов командовал лётчиками-испытателями. Он погиб 27 июля 1939 года во время испытательного полёта.

Памятник работы скульпторов Михаила и Евгении Белашовых открыли в Сталинграде 17 ноября 1940 года. В годы Сталинградской битвы постамент был разрушен, но скульптура уцелела. В 1949 году монумент восстановили на прежнем месте. Сегодня это объект культурного наследия федерального значения.

Фото: администрация Волгограда