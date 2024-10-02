Политика

Ужесточающий миграционную политику пакет законопроектов направлен в комитеты ГД

Политика 02.10.2024 10:25
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02.10.2024 10:25


Сегодня, 2 октября, в профильные комитеты Государственной думы РФ поступил пакет законодательных инициатив, предусматривающих ужесточение миграционной политики в России. Об этом утром сообщил спикер федерального парламента Вячеслав Володин. По его словам, авторами законопроектов являются около 350 депутатов ГД. 

– Речь идёт о пяти  законопроектах. Они будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года, – сообщил Володин. –  Наша цель – навести порядок в миграционной сфере, сделать её прозрачной, ужесточив наказание за нарушение законодательства. Те, кто хочет работать в нашей стране, должны знать язык, историю, уважать традиции и культуру России. А для тех, кто нарушает закон, наказание должно быть строгим и неотвратимым. И для самого мигранта, и для тех, кто легализует его с помощью преступных схем.

Первым из упомянутых Володиным проектом предлагается признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории нашей страны.

Согласно следующей инициативе, организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, предлагается приравнять к особо тяжким преступлениям с назначением наказания в виде лишения свободы сроком до 15 лет, штрафа до 5 миллионов рублей и лишения права занимать определённые должности.

Третий законопроект предполагает установление меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан. В данном случае предлагается уголовная ответственность до 6 лет лишения свободы, штраф до 10 млн рублей, а в случае повторного нарушения – до 60 миллионов рублей штрафа с конфискацией.

Кроме того, депутаты Государственной думы предлагают узаконить внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Пятая инициатива касается полного запрета участия посреднических организаций  в приёме экзаменов у мигрантов.

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