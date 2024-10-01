Расследования

Волгоградка заявила об угоне авто, чтобы избежать наказания за аварию

Расследования 01.10.2024 17:18
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01.10.2024 17:18


В Волгограде 46-летняя местная жительница после дорожно-транспортного происшествия заявила в полицию об угоне автомобиля, чтобы избежать наказания. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по региону, собственную иномарку женщина спрятала в Кировском районе. 



После проведения оперативниками розыскных мероприятий выяснилось, что никакого угона и не совершалось. Накануне написания заявления владелица Ford совершила наезд на стоящую на перекрестке грузовую машину, после чего скрылась с места происшествия. 

– В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК РФ – «Заведомо ложный донос». Ей грозит до 2 лет лишения свободы, а за оставление места ДТП - лишение прав до 1,5 лет, – уточнили в региональном главке МВД. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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