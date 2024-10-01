В Волгограде директор стройфирмы продал элитный BMW теще за тысячу рублей





Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего генерального директора строительной организации, который во избежание конфискации дорогой иномарки BMW X7 фиктивно продал ее теще за 1200 рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, за это мужчина обвиняется по ч.1.1 ст.195 УК РФ – неправомерные действия при банкротстве.

Установлено, что в период с апреля по декабрь 2021 года при наличии признаков банкротства компании и долгов по уплате налогов на сумму более 13 млн рублей обвиняемый продал по заниженной стоимости единственное имущество фирмы - иномарку. Хотя цена данного автомобиля составляла около 7 млн рублей.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд, - пояснили в региональной прокуратуре.

Свою вину мужчина не признает.