Расследования

В Волгоградской области взяли на карандаш пожары в шести районах

Расследования 01.10.2024 10:12
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01.10.2024 10:12


В администрации Волгоградской области под председательством заместителя губернатора Валерия Бахина состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщает ИА «Высота 102», представители властей всех уровней, а также руководители экстренных служб обсудили резкий всплеск в регионе числа крупных пожаров, произошедший на фоне засухи и штормового ветра.

По информации властей, сил и средств для ликвидации возгораний достаточно. На наиболее сложных участках были мобилизованы дополнительные ресурсы.

В настоящее время на контроль поставлены пожары в Иловлинском, Калачевском, Серафимовичском районах, а также в Волго-Ахтубинской пойме в границах Светлоярского, Среднеахтубинского и Ленинского районов.

Властями прорабатывается возможность дополнительного усиления пожарных группировок на приоритетных направлениях, а также наращивание использования БПЛА для разведки местности.

Отметим, с 6 июня на всей территории Волгоградской области губернатором Андреем Бочаровым введён особый противопожарный режим. По информации специалистов, основной причиной возникновения пожаров выступает человеческий фактор.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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