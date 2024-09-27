«Мадам Шанель» волгоградского обладмина вошла в соседнюю дверь

Зина Мержоева, занимавшая пост заместителя губернатора, покинула администрацию Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», ее имя больше не значится в списке руководства на сайте обладмина.

Напомним, Зина Османовна курировала в администрации региона социальный блок. В сентябре этого года она приняла участие в выборах депутатов Волгоградской областной думы – выдвигалась по Михайловскому одномандатному округу №3 – и победила по итогам голосования. 19 сентября в облизбиркоме ей и другим избранным депутатам были вручены удостоверения.





Зина Мержоева заняла пост заместителя губернатора Волгоградской области в октябре 2019 года. Ей было поручено управлять работой комитетом образования, науки и молодежной политики. Под ее кураторством находилась и одна из самых чувствительных сфер – социалка.





На своем посту Мержоева демонстрировала открытость в общении с жителями, сочувствие к чужим проблемам и, самое главное, – готовность помочь нуждающимся в этом людям. Встреча ночных поездов с первыми беженцами из Украины, детей из Курской области и их размещение в городах и районах области, строительство новых школ в регионе, организация мер социальной поддержки участникам СВО – она смело бралась порой за совершенно новое дело и ни разу не подводила.

Однажды сама приехала в Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с новогодними подарками, чтобы не только вручить презенты, но и пообщаться с воспитанниками.





Добавим, что Зина Мержоева неоднократно попадала в рейтинги самых влиятельных женщин Волгоградской области, которые составляли журналисты. А коллеги в кулуарах называли ее не иначе как «мадам Шанель» – за безупречный стиль в одежде и умение, как говорится, держать лицо в любой ситуации.

По данным источника «Высоты 102», и в Волгоградской областной думе Зина Мержоева продолжит заниматься делом, в котором неоднократно доказала свой профессионализм, – социалкой, только уже в законотворческом ключе.

