Политика

«Мадам Шанель» волгоградского обладмина вошла в соседнюю дверь

Политика 27.09.2024 15:08
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27.09.2024 15:08


Зина Мержоева, занимавшая пост заместителя губернатора, покинула администрацию Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», ее имя больше не значится в списке руководства на сайте обладмина. 

Напомним, Зина Османовна курировала в администрации региона социальный блок. В сентябре этого года она приняла участие в выборах депутатов Волгоградской областной думы – выдвигалась по Михайловскому одномандатному округу №3 – и победила по итогам голосования. 19 сентября в облизбиркоме ей и другим избранным депутатам были вручены удостоверения. 


Зина Мержоева заняла пост заместителя губернатора Волгоградской области в октябре 2019 года. Ей было поручено управлять работой комитетом образования, науки и молодежной политики. Под ее кураторством находилась и одна из самых чувствительных сфер – социалка. 


На своем посту Мержоева демонстрировала открытость в общении с жителями, сочувствие к чужим проблемам и, самое главное, – готовность помочь нуждающимся в этом людям. Встреча ночных поездов с первыми беженцами из Украины, детей из Курской области и их размещение в городах и районах области, строительство новых школ в регионе, организация мер социальной поддержки участникам СВО – она смело бралась порой за совершенно новое дело и ни разу не подводила. 

Однажды сама приехала в Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с новогодними подарками, чтобы не только вручить презенты, но и пообщаться с воспитанниками. 


Добавим, что Зина Мержоева неоднократно попадала в рейтинги самых влиятельных женщин Волгоградской области, которые составляли журналисты. А коллеги в кулуарах называли ее не иначе как «мадам Шанель» – за безупречный  стиль в одежде и умение, как говорится, держать лицо в любой ситуации. 

По данным источника «Высоты 102», и в Волгоградской областной думе Зина Мержоева продолжит заниматься делом, в котором неоднократно доказала свой профессионализм, – социалкой, только уже в законотворческом ключе. 

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