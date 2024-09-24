В пойме под Волгоградом жители наткнулись на свалки отходов «Магнита»

Экология 24.09.2024 11:17
0
24.09.2024 11:17
Волгоградцы обнаружили в Волго-Ахтубинской пойме кучи «фирменного» мусора. Как рассказали V102.RU читатели информагентства, свежие завалы разношерстных отходов они нашли на территории природного парка между Краснослободском и населенным пунктом Песчанка.
Как видно на кадрах, сделанных горожанами, мусор состоит из упаковок, чеков и ценников магазина «Магнит». Также в кучах можно найти мешки из-под овощей, а также сами гнилые овощи, коробки из-под выпечки магазина.
Редакция информагентства направила запрос в ПАО «Магнит» с просьбой прокомментировать данную ситуацию.
Фото и видео читателей V102.RU
«Помогите, мы задыхаемся!»: жители юга Волгограда жалуются на химические выбросы23.09.2024 10:16
Экология 23.09.2024 10:16
В Волжском рассчитают ущерб от примитивного бизнеса в промзоне20.09.2024 18:00
Экология 20.09.2024 18:00
В 338 млн рублей оценен вред соленому озеру Баскунчак из-за сброса отходов19.09.2024 21:01
Экология 19.09.2024 21:01
Владелец бензовоза возместил вред за пролитое в ДТП под Волгоградом горючее18.09.2024 21:30
Экология 18.09.2024 21:30
Первые 600 метров русла реки Медведица полностью расчистили от ила и мусора17.09.2024 18:03
Экология 17.09.2024 18:03
В Волгограде закрыли токсичную свалку экс-депутата17.09.2024 16:33
Экология 17.09.2024 16:33
Миллион рублей сэкономят на зачистке свалок на севере Волгограда11.09.2024 15:36
Экология 11.09.2024 15:36
В Волгограде объявили фотоохоту на эконарушителей09.09.2024 17:54
Экология 09.09.2024 17:54
Режим работы ГЭС оставили прежним из-за дождей, которых не было в Волгоградской области09.09.2024 14:21
Экология 09.09.2024 14:21
Аномалии с кислородом обнаружили в пруду с погибшей рыбой в Волгограде07.09.2024 09:21
Экология 07.09.2024 09:21
Машину администрации поймали на сливе нечистот в почву под Волгоградом06.09.2024 20:39
Экология 06.09.2024 20:39
Названа сумма ущерба от массовой гибели рыбы в пруду СНТ «Металлург» в Волгограде06.09.2024 10:33
Экология 06.09.2024 10:33
Под Волгоградом возродят завод по разведению сазанов и толстолобиков05.09.2024 16:03
Экология 05.09.2024 16:03
Жителя Калмыкии наказали рублем за токсичные кучки у строящегося ЖК в Волгограде05.09.2024 06:50
Экология 05.09.2024 06:50
Отряд паразитов-яйцеедов выпустили в леса Волгоградской области04.09.2024 12:12
Экология 04.09.2024 12:12