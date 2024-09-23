«Динамо-Синара» в пух и прах разбило соперниц из Майкопа





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 23 сентября, в домашнем матче четвертого тура предварительного этапа Суперлиги 24-25 разгромили майкопский АГУ-«Адыиф» со счетом 44:24. Волгоградский клуб одержал первую победу в сезоне, сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 23 сентября, в домашнем матче четвертого тура предварительного этапа Суперлиги 24-25 разгромили майкопский АГУ-«Адыиф» со счетом 44:24. Волгоградский клуб одержал первую победу в сезоне, сообщает V102.RU.

В погоне за долгожданным выигрышем бело-голубые не стали откладывать дело в долгий ящик. За одну минуту Софья Васильева и Екатерина Скивко по разу отметились результативными действиями. Адыгейский коллектив вскоре «размочил» счет благодаря эффективно исполненному пенальти Елизаветы Суздальцевой. По итогам стартовой пятиминутки хозяйки получили первое серьезное преимущество — 5:2. Капитан динамовок Васильева повела команду за собой и оформила хет-трик на данном отрезке. Волгоградки продолжали оказывать давление на чужую оборону, сумев заработать затем два пенальти подряд. С семи метров оба раза была точна Анастасия Шкитина.К середине тайма гандболистки из Майкопа почувствовали некую расслабленность в игре соперниц, сократив отставание до двух мячей. Главный тренер «Синары» Евгений Дмитриев вовремя вмешался в ситуацию, взял тайм-аут и внес тактические коррективы в действия своих подопечных. После небольшой передышки динамовская атака заиграла с новой силой. Хозяйки пять раз подряд поразили ворота и убежали в отрыв со счетом 14:7. Важную роль на данной дистанции сыграла и вратарь бело-голубых Надежда Колесникова. Впрочем, в актив может занести сегодняшний матч и другой голкипер хозяек Мария Дувакина, показавшая высокий уровень надежности.Заключительная десятиминутка тайма также прошла под контролем бело-голубых, в атаке которых мощно проявила себя тройка Долматова — Шкитина — Романенко. Каждая из исполнительниц записала на свой счет в концовке тайма по несколько мячей. В итоге на большой перерыв динамовки ушли в роли лидеров с солидным преимуществом — 24:13.После возвращения из раздевалок волгоградки достаточно оперативно стали выполнять задачу по окончательному уничтожению интриги и принялись за дело благодаря дублю Арины Безбабных и завершенной контратаки усилиями Виктории Турусиной. Динамовки решили не давать шансов соперницам приблизиться к себе. Атакующая линия получила столь необходимую свободу для вполне ярких комбинаций, благодаря которым уверенно и регулярно волгоградки переигрывали защиту гостей. На исходе первой трети второго тайма с пенальти забросила Алина Загороднева.В концовке матча динамовские спортсменки, почувствовав кураж, отмечались заброшенными мячами на любой вкус к радости преданных болельщиков. «Динамо-Синара» довело дело до спокойной и столь нужной победы со счетом 44:24. Лучшим снайпером в составе победительниц в очередной раз стала Анастасия Шкитина с восемью заброшенными мячами. Шесть раз отличилась Арина Безбабных. Лучшим игроком волгоградской команды была признана София Романенко, отметившаяся пятью меткими «выстрелами».Таким образом, бело-голубые сегодня выполнили сразу несколько задач. Во-первых, одержали долгожданную викторию в начале сезона. Во-вторых, реабилитировались после обидного поражения от столичного «Луча» в прошлом туре. Ну и, наконец, вполне вероятно, что сегодняшняя игра для волгоградского клуба стала крайней проведенной в ФОК имени Левона Акопяна. Ожидается, что в следующем домашнем матче «Синара» сыграет 3 октября на новой «Динамо Арене» против «Астраханочки». Но до этого подшефным Евгения Дмитриева предстоит совершить выезд к новороссийской «Черноморочке» в очередном поединке в рамках Суперлиги 29 сентября. Начало матча в 13-00 ч.