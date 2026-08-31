



В матче 9‑го тура Первой лиги чемпионата России по футболу костромской «Спартак» принимал волгоградский «Ротор» и одержал важную для себя победу – 1:0.

С первых минут встречи болельщики увидели напряжённый, содержательный футбол. Команды старались действовать осмысленно и не бросались без оглядки в атаку. «Ротор» чуть больше владел мячом и чаще подходил к чужой штрафной, но «красно‑белые» грамотно перекрывали подходы к воротам – и волгоградцам не удавалось превратить свои комбинации в голы. В первом тайме обе команды создавали моменты, но вратари действовали надёжно и не позволили нападающим отличиться.

Во втором тайме гости прибавили в активности, однако хозяева быстро вернули контроль над игрой. При равной борьбе «сине‑голубые» всё же пропустили со стандарта. Вышедший на замену Надер Мохаммади исполнил свой знаменитый аут – и создал голевой момент. На 80‑й минуте Мохаммади бросил мяч на линию вратарской, вратарь «Ротора» вновь ошибся на выходе – и Николай Тарасов ударом головой открыл счёт – 1:0.

Волгоградцы пытались зацепиться за ничью, но в концовке действовали бесхитростно и с излишней суетой. «Спартак» спокойно довёл матч до финального свистка и заслуженно отпраздновал победу – 1:0.

Александр Веселовский

Фото: ВК Видео