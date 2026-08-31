В Казани на стадионе «Центральный» прошли матчи женского турнира по регби‑7 в рамках II Спартакиады народов России. В борьбе за медали сошлись 11 сборных регионов.

Золото завоевала сборная Москвы, которая в напряжённом финале обыграла команду Московской области – 17:14. Бронзу взял Пермский край: в матче за третье место он одолел Красноярский край в дополнительное время – 22:17.

Для сборной Волгоградской области турнир стал этапом становления. По итогам группового этапа команда оказалась на последнем месте, но получила важный соревновательный опыт.

В утешительном плей‑офф за 9–11‑е места волжанки сначала уступили сборной Челябинской области – 7:27, а затем проиграли команде Республики Башкортостан – 0:32. Итоговый результат волгоградских спортсменок – 11‑е место. Теперь, опираясь на полученный опыт, команда будет готовиться к будущим стартам, чтобы улучшить свои позиции.





Александр Веселовский