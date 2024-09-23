Экология

«Помогите, мы задыхаемся!»: жители юга Волгограда жалуются на химические выбросы

Экология 23.09.2024 10:16
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23.09.2024 10:16


Жители Красноармейского района Волгограда заявляют о ядовитой пелене едкого химического запаха, который они стали ощущать накануне поздно вечером. Как сообщает V102.RU, местные паблики переполнены сообщениями от жителей юга Волгограда, которые подтверждают произошедшее и просят природоохранные ведомства провести проверку и найти источник выбросов.

- Я живу на ул. им. Фадеева, практически в самом центре Красноармейского района города Волгограда. Сегодня 22.09.2024г приблизительно в 20:00, Красноармейский район накрыла ядовитая пелена едкого - химического запаха. Сначала запах почувствовали дети внутри квартиры, у детей случились приступы кашля, пришлось закрыть окна. Но к 21:30 на улице запах только усиливается. Аварийные службы и служба 112 объяснить причину и сроки устранения не могут, - пишет житель района.

По словам местных жителей, химический запах с примесью кислоты и жженой резины они ощущают уже четвертую ночь подряд. Версии выдвигаются разные, но большинство склоняется к тому, что запах связан с выбросами на одном из предприятий. 

- Очень едкий запах на улице, - отмечают жители района. - Прям до тошноты.

- Вонь, конечно, ужасная. Горло дерет, постоянно хочется кашлять, - уверяют волгоградцы. 

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области сообщили, что вместе с подведомственными полномочными организациями регулярно проводятся выезды по территории Красноармейского района. 

- С целью выявления возможного источника загрязнения сегодня, 23 сентября, лабораторией регионального центра экологического контроля будут отобраны пробы по указанным адресам. Также будет осуществлён выезд передвижной экологической лаборатории Облкомприроды. В случае выявления превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, информация будет направлена в уполномоченные контрольно-надзорные органы, - сообщили в ведомстве.

В Облкомприродын уточнили, что лаборатория уже выехала на место происшествия.

Жителей просят сообщать информацию по ухудшению состояния атмосферного воздуха на горячую линию РЦЭК:  94-00-34.

Отметим, что на качество атмосферного воздуха жители южных районов Волгограда - Кировского и Красноармейского - жалуются регулярно. Так, по итогам прошлого года, больше всего обращений, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, поступило от жителей этих двух районов - 226 и 173 соответственно. В ходе проведенного в Красноармейском районе аналитического контроля по нескольким адресам было выявлено превышение по взвешенным веществам (пыль) – в 1,14 раза, по аммиаку – до 4,6 раза, по сероводороду – в 1,2 раза.

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