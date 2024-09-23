Спорт

«Динамо-Синара» примет клуб из Майкопа в родных стенах

Спорт 23.09.2024 08:41
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23.09.2024 08:41


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 23 сентября, в четвертом туре предварительного этапа Суперлиги 24-25 на домашней арене в ФОК имени Левона Акопяна встретятся с майкопским клубом АГУ-«Адыиф». Начало матча в 18-30 ч. Прямая трансляция - на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.
Волгоградская команда на старте чемпионата пока не знает побед, сыграв вничью с краснодарской «Кубанью» на выезде (24:24) и дома в поединке с тольяттинской «Ладой» (27:27). Но прошлая гостевая игра против столичного «Луча», состоявшаяся 18 сентября, оказалась провальной для подопечных Евгения Дмитриева. После первого тайма хозяйки имели минимальное преимущество (19:18), однако после перерыва у динамовок совершенно разладилась атака и ослабла оборона, чем мастерски воспользовались московские гандболистки, победившие в итоге со счетом 35:29. Анастасия Шкитина и София Романенко стали лучшими бомбардирами встречи в составе гостей — по шесть точных попаданий. Евгений Дмитриев в послематчевом интервью выразил  недовольство действиями своих игроков в защите и нападении. 
Бело-голубые на данный момент заработали два очка, занимая седьмую позицию. В турнирной таблице «Синара» соседствует с тем же «Лучом», «Ладой» и подмосковной «Звездой». По итогам сезона 23-24 АГУ-«Адыиф» занял 10-ое место из 12-ти участников. В прошлом чемпионате динамовки одержали три победы над оппонентками из Майкопа и однажды команды сыграли вничью. В нынешнем розыгрыше адыгейский молодой коллектив под руководством Натапьи Дерепаско крупно уступил дома новороссийской «Черноморочке» (25:37) и проиграл на выезде «Астраханочке» (19:35). 
Динамовские болельщики сегодня вправе надеяться, что волгоградские гандболистки на родной площадке выйдут уже с совершенно другим настроем. 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Гандбольный клуб «Луч» vk.com

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