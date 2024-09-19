Под Волгоградом осудили мужчину после удачной охоты на бетонные плиты и сибирских косуль





Старополтавский районный суд Волгоградской области огласил приговор 51-летнему местному жителю, который попался на воровстве бетонных плит и незаконной охоте на сибирских косуль, передает V102.RU.

Установлено, что в мае прошлого года мужчина похитил 16 железобетонных плит, служивших облицовкой оросительного канала. А уже в январе этого года он устроил на снегоходе незаконную охоту на двух косуль.

- Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 1 года 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Также по инициативе прокуратуры в пользу государства конфискован снегоход и взыскана компенсация причиненного природным ресурсам ущерба на сумму более 300 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: архив V102.RU