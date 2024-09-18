Не самый лучший день: «Динамо-Синара» потерпело первое поражение в новом сезоне

На первой минуте матча, в котором оба клуба имели хорошую возможность добыть первую викторию в сезоне, Елизавета Дудкина реализовала контратаку и открыла счет. Хозяйки сравняли в следующем же розыгрыше, а вскоре Злата Федосова вывела москвичек вперед. Затем проявила себя одна из лучших исполнительниц в составе волгоградского коллектива на старте Суперлиги Анастасия Шкитина. Сначала 27-летняя гандболистка отличилась со своего любимого правого края, а спустя пару игровых минут Шкитина оказалась точна с пенальти. А вот «Луч» свой семиметровый не реализовал — Надежда Колесникова отразила бросок Федосовой, но на подборе после сейва вратаря первым на мяче оказались московские гандболистки, и уже в позиционной атаке Елена Лунина уверенно разобралась с волгоградской обороной и отметилась результативным действием.
К 13-й минуте динамовки, которые находились в роли отыгрывающихся, сравняли в результате попаданий Кристины Щегловой и Анастасии Шкитиной. В начале заключительной десятиминутки тайма волгоградкам удалось добыть преимущество в два очка после эффективного броска в исполнении Екатерины Долматовой. До перерыва команды шли практически вровень друг к другу, но финальный отрезок остался за гандболистками «Луча», которые по ходу последней минуты тайма сравняли, а затем и вышли вперед благодаря проявленным бомбардирским качествам Златы Федосовой. Таким образом, при счете 19:18 в пользу «Луча» соперники ушли отдыхать.
А вот с самого старта второй половины у бело-голубых все пошло не по плану. У подопечных Дмитриева разладились действия на чужой половине площадки, так как многие комбинации заканчивались потерями и спасениями голкипера столичного коллектива Вероники Чипулы. При этом московский клуб достаточно хладнокровно использовал имеющиеся моменты, что позволило хозяйкам постепенно уйти в большой отрыв от оппоненток.
Наставник «Синары» пытался «разбудить» своих игроков в тайм-аутах, весьма эмоционально призывая подопечных собраться и играть до конца. Однако сегодня был явно не день бело-голубых. Волгоградские гандболистки допускали большое количество ошибок в атаке и защите, что в итоге и привело к неудовлетворительному исходу. А вот у «Луча» получилось на родной арене показать максимум возможностей. Подшефные Романа Ляшенко, поймав кураж, с каждой минутой только лишь добавляли в своей игре, что обеспечило москвичкам заслуженную и безоговорочную итоговую победу со счетом 35:29.
После проигрышного поединка «Динамо-Синаре» предстоит разобрать ошибки и установить причины сегодняшнего провала. В следующем туре в Волгограде бело-голубые 23 сентября примут АГУ-«Адыиф» из Майкопа. Начало матча в ФОК имени Левона Акопяна в 18-30 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ГК «Динамо-Синара» vk.com (архив)