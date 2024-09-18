



В Волгограде после проверки прокуратуры с виновника дорожно-транспортного происшествия взыскали компенсацию за простой общественного транспорта, сообщает V102.RU.

Установлено, что 14 июля водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при перестроении напротив дома №31 на проспекте Ленина не уступил дорогу автомобилю Toyota Camry, в результате чего произошло столкновение.

Иномарки перекрыли дорогу, заблокировав движение троллейбусов №№8к, 9, 15а с 17:25 до 19:34. Убытки от внепланового простоя в виде упущенной выгоды МУП «Метроэлектротранс» составили около 30 тыс. рублей.

- В этой связи прокуратурой Центрального района в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с виновника аварии в пользу муниципального бюджета причиненных убытков. Решением мирового судьи требования прокурора удовлетворены, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль.