Расследования

С волгоградца взыскали 30 тыс. за упущенную выгоду МУП «Метроэлектротранс»

Расследования 18.09.2024 16:30
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18.09.2024 16:30


В Волгограде после проверки прокуратуры с виновника дорожно-транспортного происшествия взыскали компенсацию за простой общественного транспорта, сообщает V102.RU. 

Установлено, что 14 июля водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при перестроении напротив дома №31 на проспекте Ленина не уступил дорогу автомобилю Toyota Camry, в результате чего произошло столкновение. 

Иномарки перекрыли дорогу, заблокировав движение троллейбусов №№8к, 9, 15а с 17:25 до 19:34. Убытки от внепланового простоя в виде упущенной выгоды МУП «Метроэлектротранс» составили около 30 тыс. рублей.

- В этой связи прокуратурой Центрального района в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с виновника аварии в пользу муниципального бюджета причиненных убытков. Решением мирового судьи требования прокурора удовлетворены, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль.

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