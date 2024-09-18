Реестр электронных повесток заработал в России в тестовом режиме

Сведения обо всех направленных повестках военкоматов собраны в едином реестре, который начал работать в России в тестовом режиме. Как сообщает V102.RU, получить информацию на этом ресурсе можно, если войти с помощью своей подверженной учетной записи на Госуслугах.

- В настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл, - говорится на главной станице реестра.

Отмечается, что повестка в военкомат вручается тремя способами: лично под расписку по месту жительства, работы или учебы, размещением в реестре повесток и заказным письмом по Почте России.

Во втором случае повестка считается врученной через 7 дней с даты размещения в реестре повесток.

Ранее сообщалось, что призыв на военную службу граждан РФ в октябре-декабре 2024 года пройдет с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете» и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток.

Организация этой работы была поручена Минобороны и Минцифры.