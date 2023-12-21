Федеральные новости

Электронные повестки начнут отправлять призывникам осенью 2024 года

Федеральные новости 21.12.2023 13:51
0
21.12.2023 13:51


Осенний призыв в армию в 2024 году пройдет в России с использованием электронных повесток. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Кремля, перечень поручений по вопросу призыва граждан на военную службу утвердил президент Владимир Путин.

В документе указано, что призыв на военную службу граждан РФ в октябре-декабре 2024 года пройдет с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете» и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток.

Минобороны и Минцифры поручено организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет или снятии с воинского учета без личной явки в военный комиссариат, формирования повесток в электронной форме, информирования граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата и др.

Минобороны, которое назначено ответственным за это поручение, должно подготовить доклад о проделанной работе до 1 ноября 2024 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
20.12.2023 10:05
Федеральные новости 20.12.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.12.2023 09:22
Федеральные новости 20.12.2023 09:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2023 08:52
Федеральные новости 18.12.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2023 17:18
Федеральные новости 16.12.2023 17:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.12.2023 13:34
Федеральные новости 15.12.2023 13:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.12.2023 12:58
Федеральные новости 10.12.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.12.2023 09:30
Федеральные новости 09.12.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2023 14:52
Федеральные новости 08.12.2023 14:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.12.2023 13:35
Федеральные новости 08.12.2023 13:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2023 12:38
Федеральные новости 06.12.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.12.2023 09:41
Федеральные новости 06.12.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.12.2023 13:19
Федеральные новости 05.12.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.12.2023 20:27
Федеральные новости 03.12.2023 20:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.12.2023 11:50
Федеральные новости 02.12.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.11.2023 11:13
Федеральные новости 29.11.2023 11:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:08
«Мама шла с работы»: семья сбитой насмерть женщины в Волгограде ищет свидетелей трагедииСмотреть фотографии
16:57
40% жителей ЮФО хотели бы вести семейный бизнесСмотреть фотографии
16:39
В волгоградском ботсаду собрали урожай цитрусовыхСмотреть фотографии
16:22
«Я психанул»: угрожавший в родительском чате житель Волжского записал новую речь без матаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
На страже интересов коллектива: профсоюз ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отчитался о своей работеСмотреть фотографии
16:12
Участника ОПГ спустя 8 лет осудят в Волгограде за налет на салон «Ваше золото»Смотреть фотографии
15:41
В Волгограде определят самые успешные PR-проекты. Объявлен прием заявокСмотреть фотографии
15:25
В Саратове врачи спасают 15 детей, снятых с поезда после смерти девочкиСмотреть фотографии
14:36
МВД начало проверку после угроз в родительском чате школы ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
«Бродил по улице, просил сигарет и полицию»: в Волгограде выясняют личность назвавшегося ополченцем мужчиныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Повисшие над провалом рельсы после коммунального ЧП демонтируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:51
Электронные повестки начнут отправлять призывникам осенью 2024 годаСмотреть фотографии
13:20
Украсившего елку в обновленной «Победе» Бочарова окружили детиСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде за неделю яйца подорожали на 7%Смотреть фотографии
12:50
Застраховать жилье в «Росгосстрахе» можно при оплате услуг ЖКХ на почтеСмотреть фотографии
12:16
Дело смерти сотрудника Росреестра на работе ушло в волгоградский судСмотреть фотографии
11:12
Подростка-иностранца в Волгограде отправили в колонию на 4 годаСмотреть фотографии
10:59
Волгоградским чиновникам поддадут газуСмотреть фотографии
10:48
Сжегшего Коран в Волгограде Журавеля потребовали жестко наказать в ЧечнеСмотреть фотографии
10:30
Волгоградские энергетики подвели итоги года – 5 главных цифрСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде сестра-хозяйка пыталась спалить военкоматСмотреть фотографии
10:26
Самым желанным подарком для волгоградцев на Новый год оказались деньгиСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде маршруты трамваев №3 и 4 сократили из-за подмыва путейСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области стало больше страдающих ожирением детей и подростковСмотреть фотографии
09:29
Бывший фигурант уголовного дела стал главой Старополтавского районаСмотреть фотографии
09:28
Весна в декабре. Волгоградцам рассказали, какая погода ожидает на выходныхСмотреть фотографии
08:51
По улицам Котово потекли зеленые рекиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Банк Уралсиб запустил оформление электронных закладных на новостройкиСмотреть фотографии
08:30
Цены на бензин и дизтопливо снова взлетели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:51
«Перепутал с диким животным»: десантника осудили за сбитого насмерть пешехода на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
 