Электронные повестки начнут отправлять призывникам осенью 2024 года

Осенний призыв в армию в 2024 году пройдет в России с использованием электронных повесток. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Кремля, перечень поручений по вопросу призыва граждан на военную службу утвердил президент Владимир Путин.

В документе указано, что призыв на военную службу граждан РФ в октябре-декабре 2024 года пройдет с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете» и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток.

Минобороны и Минцифры поручено организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет или снятии с воинского учета без личной явки в военный комиссариат, формирования повесток в электронной форме, информирования граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата и др.

Минобороны, которое назначено ответственным за это поручение, должно подготовить доклад о проделанной работе до 1 ноября 2024 года.