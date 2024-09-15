Здравоохранение

В больнице Волгограда извлекли саморез из годовалой девочки

Здравоохранение 15.09.2024 18:04
0
15.09.2024 18:04


Врачи больницы №7 в Волгограде помогли годовалой девочке избавиться от самореза, который она проглотила дома, передает V102.RU.

По информации облздрава, шустрая малышка схватила шуруп и засунула его в  рот, когда родители собирали детскую кроватку. Взрослые не смогли извлечь саморез сами и обратились к медикам.

- Ребенок поступил в отделение неотложной хирургии в клиническую больницу скорой медицинской помощи №7. Шуруп вышел естественным путем за одни сутки пребывания в стационаре. Девочка выписана в удовлетворительном состоянии и сейчас находится дома, - рассказали в облздраве.

По словам врачей, с такими случаями они сталкиваются регулярно. По невнимательности взрослых их дети часто съедают батарейки, монеты и украшения, а также различные мелкие пластиковые детали, которые обнаружить в организме непросто.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
10.09.2024 16:00
Здравоохранение 10.09.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.09.2024 09:54
Здравоохранение 10.09.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.09.2024 12:58
Здравоохранение 09.09.2024 12:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2024 11:26
Здравоохранение 04.09.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2024 08:30
Здравоохранение 04.09.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.09.2024 17:16
Здравоохранение 03.09.2024 17:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.09.2024 13:52
Здравоохранение 01.09.2024 13:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.09.2024 08:46
Здравоохранение 01.09.2024 08:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2024 12:53
Здравоохранение 31.08.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2024 10:53
Здравоохранение 31.08.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2024 07:52
Здравоохранение 31.08.2024 07:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2024 21:17
Здравоохранение 28.08.2024 21:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2024 08:29
Здравоохранение 27.08.2024 08:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.08.2024 18:38
Здравоохранение 21.08.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.08.2024 10:32
Здравоохранение 20.08.2024 10:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:35
16 волгоградских спортсменов стали призерами «Динамовской лиги по дзюдо»Смотреть фотографии
21:21
Победителей всероссийской «Зарницы 2.0» наградили на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:31
30-часовая буря или штиль? Солнечная плазма может сильно ударить по Земле 16 сентябряСмотреть фотографии
19:18
«Не хочешь помогать - молча отойди в сторону»: волгоградцы развозят гуманитарный груз жителям Курской областиСмотреть фотографии
18:04
В больнице Волгограда извлекли саморез из годовалой девочкиСмотреть фотографии
16:56
Долги 556 клиентов кооператива-банкрота выставили на торги в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы затеяли революцию. Коммунальную и в отдельно взятом МКДСмотреть фотографии
15:09
Младенцы Угурь и Шкрона родились в августе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:20
Футболистки «Ротора» разгромили соперниц из «Спартака» - 5:2Смотреть фотографии
12:46
V102.RU: вице-мэр Волгограда Тепшинов опроверг информацию о своем арестеСмотреть фотографии
12:02
Скончался экс-глава управления МЧС Волгограда Юрий РатниковСмотреть фотографии
11:19
Ничья с «Ротором» расстроила главного тренера «Сочи»Смотреть фотографии
10:35
Водитель сбежал после смертельного ДТП с велосипедисткой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
Последствия массового ДТП с военным грузовиком под Волгоградом сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Мамаев курган в Волгограде закроют на 5 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:25
В хуторе Волгоградской области сгорели 6 коров и 8 овецСмотреть фотографии
08:01
ЦГМС: в Волгоградской области резко похолодает до +5Смотреть фотографии
07:23
ВККС ищет нового председателя арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:56
Отстояли ничью: «Ротор» сыграл по нулям с «Сочи» на выездеСмотреть фотографии
21:01
Уха из семги, вино и сыр: чем еще кормили и поили на фестивале «Дубовская лоза» под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:27
Спасите «ДворНяшек!»: приют с собаками-инвалидами под Волгоградом просит о помощиСмотреть фотографии
19:49
В Котово пожарные отбили огонь от частных домовСмотреть фотографии
19:27
Чемпион мира Арман Адамян провел автограф-сессию на «Динамовской лиге по дзюдо»Смотреть фотографии
18:33
Не срыв, а подход к качеству: власти Волгограда объяснили заминку с обновлением пр. МеталлурговСмотреть фотографии
18:21
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров в Волгограде оценили масштаб «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
17:42
Четыре человека пострадали при пожаре в ЖК «Шоколад»Смотреть фотографии
16:31
В Волгограде загорелась квартира в ЖК «Шоколад»Смотреть фотографии
15:50
Безопасность на мосту через Волгу усилят за четверть миллиардаСмотреть фотографии
15:30
Волгоградцев напугали взрывы во время исторической реконструкцииСмотреть фотографии
15:07
Подросток из Волгоградской области скончался после падения с лестницыСмотреть фотографии
 