В больнице Волгограда извлекли саморез из годовалой девочки

Врачи больницы №7 в Волгограде помогли годовалой девочке избавиться от самореза, который она проглотила дома, передает V102.RU.

По информации облздрава, шустрая малышка схватила шуруп и засунула его в рот, когда родители собирали детскую кроватку. Взрослые не смогли извлечь саморез сами и обратились к медикам.

- Ребенок поступил в отделение неотложной хирургии в клиническую больницу скорой медицинской помощи №7. Шуруп вышел естественным путем за одни сутки пребывания в стационаре. Девочка выписана в удовлетворительном состоянии и сейчас находится дома, - рассказали в облздраве.

По словам врачей, с такими случаями они сталкиваются регулярно. По невнимательности взрослых их дети часто съедают батарейки, монеты и украшения, а также различные мелкие пластиковые детали, которые обнаружить в организме непросто.