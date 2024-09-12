Под Волгоградом до конца года сдадут путепровод у поселка Водстрой и участок 3-й Продольной





12 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров продолжил серию рабочих поездок с проверкой хода строительства важных инфраструктурных объектов. Как сообщает ИА «Высота 102», вслед за посёлком ГЭС и реконструкцией ул. Лотошинской сегодня глава региона оценил промежуточные результаты строительства путепровода у посёлка Водстрой, а также капитальный ремонт прилегающего участка 3-й Продольной магистрали.

- Для проживающих здесь людей это долгожданная работа. Они не верили, что такие изменения вообще возможны. Объем огромный. Сделать нужно так, чтобы по-настоящему повысить качество жизни людей. Нагрузка на транспортную инфраструктуру здесь огромная, потоки транспорта огромные. И мы специально вводим сюда экраны, чтобы часть шума отбивалась в сторону транспортных средств, а не жилых домов, — подчеркнул Андрей Бочаров.

По информации властей, работы на обоих объектах должны быть синхронизированы, чтобы к концу 2024 года удалось разгрузить этот участок дороги.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в июле 2024 года готовность путепровода у посёлка Водстрой составляла 58%. Контракт на производство работ был подписан между региональными властями и «Группой компаний «ЕКС» в 2021 году. На эти цели из бюджета было выделено 1,6 млрд рублей. Кроме того, в июле 2024 года власти выделили 142,2 млн рублей на обновление прилегающего к новому мосту участка 3-й Продольной магистрали.

Фото: пресс-служба администрации Волгограда

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»