Под Волгоградом орловский путепровод готов на 58%

В Городищенском районе Волгоградской области постепенно близится к завершению строительство путепровода, входящего в инфраструктурный комплекс Третьей продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», готовность нового мостового сооружения на территории Орловского сельского поселения превысила 58%.
- На сегодняшний день полностью возведен путепровод через железнодорожные пути в составе транспортной развязки. Ведутся работы по устройству слоев дорожной одежды, – рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Параллельно формируется основание асфальтового покрытия проезжей части, производится укрепление откосов подъёма георешёткой.
Отметим, сдача путепровода намечена на конец 2024 года. Объект позволит в разы сократить время проезда автомобильного транспорта через перегруженный железнодорожный переезд.
Фото: Павел Мирошкин
Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»