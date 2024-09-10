Расследования

«Мотив? Быль пьян»: волгоградца задержали за видео с оскорблениями страны и Путина

Расследования 10.09.2024 20:06
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10.09.2024 20:06




Полицейские задержали 37-летнего жителя Волгограда, который записал видео с оскорбительными высказываниями в адрес президента России и государства. Также он озвучивал украинские националистические лозунги и признавался в распространении наркотиков, передает V102.RU.

- Личность правонарушителя установлена. Он доставлен в подразделение полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3. КоАП РФ. Кроме того, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, - сообщили в ГУ МВД России по региону.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признан его виновным в совершении указанных административных правонарушений. Ему назначен штраф. 

Отметим, что на видео мужчина разоткровенничался так, что показал свой паспорт, рассказал, что его зовут Андрей Дмитриев, а также назвал свой адрес проживания.

Полицейские нашли нарушителя. В настоящее время проводится проверка по установлению причастности волгоградца к совершению других правонарушений и преступлений, в том числе тех, в которых он публично признался.

В полиции задержанный заявил, что в содеянном раскаивается.

- Мотив? Был пьян, - пояснил волгоградец.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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