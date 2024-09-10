В Волжском на 75% завершено обновление проезжей части проспекта Ленина





В Волжском подходят к завершению работы по ремонту проезжей части проспекта Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты на 75% уложили финальный слой нового асфальта.

- Протяженность участка ремонта проспекта Ленина составляет 1,15 км. Работы ведутся от поста ГИБДД до улицы Шоссейной. В настоящее время здесь полностью выполнено фрезерование старого дорожного полотна, на 80% завершены работы по укладке выравнивающего слоя, на 75% уложен верхний слой асфальтобетона, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волжского.

Кроме того, от гипермаркета «Метро» до пересечения с улицей Горького специалисты произвели уширение дороги. Теперь здесь проезжая часть будет четырёхполосной, что позволит ощутимо увеличить пропускную способность автомагистрали.

В настоящее время на отдельных участках рабочими продолжается установка новых бордюров и обновление островков безопасности.

Не останется без внимания и пешеходная инфраструктура. Специалистам подрядной организации предстоит обустроить совмещённые с велодорожкой тротуары в границах поста ГИБДД и АЗС, а также остановочные карманы. У последних будут оборудованы и пешеходные переходы.

Фото: пресс-служба администрации Волжского