Спорт

Черная полоса продолжилась у «Каустика» после третьего поражения

Спорт 09.09.2024 20:45
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09.09.2024 20:45


Гандболисты волгоградского «Каустика» сегодня, 9 сентября, на выезде уступили уфимскому «Акбузату» со счетом 34:40 в очередном туре Суперлиги. Это уже третье поражение подряд «химиков» на старте турнира, сообщает V102.RU.

В предыдущих поединках подопечные Дмитрия Бочарникова также выступили неудачно  — проиграли на выезде ставропольскому «Виктору» (32:34) и дома клубу «СГАУ-Саратов» (33:36). Одержать долгожданную победу у волгоградской команды были хорошие шансы в противостоянии с «Акбузатом», в первых турах не набравшим ни одного балла.
 
При этом начало для гостей выдалось непростым — уфимцы забросили два мяча подряд, один из которых с пенальти. «Каустик» отыгрался к пятой минуте благодаря реализованной контратаке в исполнении Виктора Бабкина и точному семиметровому Никиты Ларина. Через несколько минут «химикам» удался результативный отрезок, в ходе которого они трижды поразили ворота «Акбузата», что позволило гостям впервые захватить лидерство. Шла равная игра на площадке, где небольшое преимущество в один-два мяча на протяжении долгого времени имел «Каустик». Однако к перерыву башкирские гандболисты ликвидировали минимальное отставание. За несколько секунд до завершения тайма игрок «Акбузата» Иван Мишин с семиметрового установил ничейный результат — 19:19.
 
Вторая половина началась с дальнего попадания в пустые ворота в исполнении голкипера хозяев Андрея Веденина. Спустя пару минут позиционную атаку эффективно завершил Станислав Токмаков. «Каустику» по ходу второго тайма благодаря большим усилиям и реализации удалось вернуть лидерство в счете. Поэтому волгоградские болельщики вправе были рассчитывать на первую победу в сезоне их любимой команды.
К сожалению для преданных поклонников «Каустика», в середине второй половины мечты стали постепенно рушиться и инициатива на площадке со временем отошла уфимским исполнителям. Ошибки волгоградцев на чужой половине и недочеты в обороне вынудили наставника Дмитрия Бочарникова взять тайм-аут. Увы, но и этот перерыв не помог. В заключительной десятиминутке матча свою игру поймали хозяева, а гостям не удалось вернуть ту уверенность, которая им была присуща по ходу поединка. И несколько спасений на свой счет записал Андрей Веденин, не дававший соперникам отличиться в нужные моменты. «Акбузату» удалось довести дело до первой виктории в сезоне — 40:34. А вот волгоградскому клубу предстоит проанализировать провальную концовку и сделать правильные выводы из очередной обидной неудачи.
 
Таким образом, «Каустик», потерявший нескольких лидеров в летнее межсезонье, до сих пор остается без заработанных очков. Процесс роста фактически новой команды проходит весьма непросто и, в первую очередь, страдают результаты коллектива на старте чемпионата. Остается лишь надеяться, что тренерскому штабу «Каустика» и волгоградским гандболистам в ближайшем будущем удастся выйти на победные рельсы. В следующем туре «химики» в Волгограде примут «Пермских медведей» 13 сентября. Начало встречи в 18-30 ч.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Каустик» vk.com
 

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