В Волжском компания пешеходов сломала светофор

Скриншот видео администрация Волжского t.me
Происшествия 09.09.2024 19:37
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09.09.2024 19:37
Скриншот видео администрация Волжского t.me
В Волжском неизвестные граждане повредили светофор. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, происшествие случилось 7 сентября на бульваре Профсоюзов. Камеры сняли, как компания из четырех человек перешла дорогу, после чего один из мужчин дотянулся до светофора и произвел какие-то действия, в результате чего он потух.По факту вандализма мэрия направила заявление в полицию. Если кто-то стал свидетелем происшествия или случившееся попало на видеорегистратор, городские власти просят сообщить об этом по телефону 55-68-88 или 112.
Скриншот видео администрация Волжского t.me
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