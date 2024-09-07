



7 сентября в Волгограде в рамках рабочей поездки губернатор Андрей Бочаров посетил Дзержинский район. Глава региона проинспектировал строительство дороги, которая обеспечит транспортную доступность новых жилых массивов, связав их с улицей Хорошева и 2-й Продольной.

Активное освоение новых территорий приводит к росту автомобильного трафика. Чтобы снизить вероятность автомобильных заторов, уже сейчас власти предпринимают комплексные меры для перенаправления автотрафика. Так, по поручению губернатора, начались работы по расшивке «узких» мест.

Весной 2024 года стартовало строительство новой дороги в границах улиц Хорошева и Расула Гамзатова с задействованием примыкающих участков улиц 8-й Воздушной Армии и Покрышкина.

По информации администрации региона, объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца года и позволит существенно улучшить транспортную ситуацию.

- Объем строительства впечатляет. Эта дорога — спасение для района, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Для удобства местных жителей проектом предусмотрены удобные съезды во дворы, парковочные места, остановочные площадки для общественного транспорта, удобные тротуары.

Отметим, региональные власти обещают и дальше наращивать усилия по улучшению дорожной логистики Дзержинского района.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области