Происшествия

В Волгограде очевидцы засняли последствия столкновения иномарок у ТРК «Мармелад»

Происшествия 03.09.2024 18:26
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03.09.2024 18:26


В Волгограде 3 сентября на проезжей части ул. Рокоссовского произошло второе за день ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», проезжую часть не поделили две иномарки. Последствия аварии очевидцы засняли на видео.



Судя по кадрам, автомобили столкнулись на полной скорости лоб в лоб и получили серьёзные повреждения. Место аварии усеяно мельчайшими осколками пластиковых элементов машин.

Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», авария уже сейчас собрала затор. На 18:00 пробка растянулась от перекрёстка ул. Рокоссовского с ул. Покрышкина, до пересечения с ул. Качинцев.

Напомним, ранее сегодня утром на ул. Рокоссовского в столб влетела иномарка.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me

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