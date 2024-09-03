Здравоохранение

Больницу №3 Волжского возглавил экс-главный врач Ленинской ЦРБ

Здравоохранение 03.09.2024 17:16
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03.09.2024 17:16


Главным врачом городской клинической больницы №3 г. Волжского назначен Дмитрий Крайнов. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, ранее его рекомендовал на этот пост экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном облздраве.  

Дмитрий Крайнов в 2003 году получил диплом Волгоградского медицинского университета, окончил ординатуру по специальности «Хирургия» в ВолгГМУ в 2006 году, прошел профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2014 году, «Сердечно-сосудистая хирургия» в 2007 году.

С 2003 года начал профессиональную деятельность, с 2006 по 2013 — врач-сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии больницы №25, с 2013 года начал деятельность в Ленинской ЦРБ заместителем главного врача по клинико-экспертной работе, с 2015 года заведующий поликлиникой -врач-сердечно-сосудистый хирург, а с 2017 до настоящего времени занимал должность главного врача.

Перед новым руководителем учреждения поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, отметили в облздраве.

Напомним, ранее больницу №3 возглавлял Дмитрий Шипилов. Он руководил медучреждением с 2002 года, а также был депутатом Волгоградской облдумы. А в середине августа написал заявление об увольнении по  собственному желанию. 
Фото облздрав t.me

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