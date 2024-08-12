Здравоохранение

Главврач больницы №3 в Волжском Шипунов скоропостижно покинул пост

Здравоохранение 12.08.2024 13:44
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12.08.2024 13:44


Главный врач городской клинической больницы №3 города Волжского Дмитрий Шипунов покинул свой пост. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, руководитель медучреждения уволился по собственному желанию. 

– В настоящий момент обязанности главного врача исполняет заведующий поликлиническим отделением, - пояснили в облздраве. 

Дмитрий Шипунов возглавлял больницу №3 с 2002 года, таким образом, проработав на этом посту почти 22 года. Согласно последним данным, в месяц он зарабатывал около 100 тысяч рублей. 

Руководитель медучреждения также ранее являлся депутатом Волгоградской облдумы – в региональном парламенте он трудился на непостоянной основе всего один срок. 

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