Главврач больницы №3 в Волжском Шипунов скоропостижно покинул пост





Главный врач городской клинической больницы №3 города Волжского Дмитрий Шипунов покинул свой пост. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, руководитель медучреждения уволился по собственному желанию.

– В настоящий момент обязанности главного врача исполняет заведующий поликлиническим отделением, - пояснили в облздраве.

Дмитрий Шипунов возглавлял больницу №3 с 2002 года, таким образом, проработав на этом посту почти 22 года. Согласно последним данным, в месяц он зарабатывал около 100 тысяч рублей.

Руководитель медучреждения также ранее являлся депутатом Волгоградской облдумы – в региональном парламенте он трудился на непостоянной основе всего один срок.