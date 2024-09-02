Спорт

«Вас не подменили?»: «Ротор» дома сыграл в нулевую ничью с «Чайкой»

Спорт 02.09.2024 22:09
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02.09.2024 22:09


Встреча с заклятым соперником «Ротора» - «Чайкой» из Песчанокопского Ростовской области в рамках восьмого тура Первой лиги на домашней арене закончилась сегодня, 2 сентября, сухой ничьей – 0:0. Как сообщает V102.RU, сине-голубым в очередной раз не удалось не только обыграть своих давних проблемных противников на Волгоград Арене, но и забить им хотя бы один гол. Впрочем, игра, которая даже в рабочий день собрала на стадионе 20502 зрителя, разочаровала болельщиков обеих команд, с нетерпением ожидающих сегодняшней игры.
А началась игра необычно. Волгоградские футболисты решили продолжить традицию креативного выхода на поле и вывели под аплодисменты зрителей детей в парадной форме, отметив таким образом начало учебного года. Напомним, ранее игроки «Ротора» выходили на поле с питомцами из собачьего приюта в честь Международного дня защиты бездомных животных. Однако после минут милоты  надо было браться за дело. А дело у «Ротора» в первом тайме не спорилось.
Наставник волгоградского клуба Денис Бояринцев внес изменения в стартовый состав команды, в котором впервые вышли новички – защитник Заурбек Плиев, который раньше выходил на замену, и также нападающий Илья Кухарчук. Однако игра у хозяев поля не заладилась с самого начала. Уже на 6-й минуте игрок «Чайки» мог забить гол в ворота волгоградцев. Гости заработали штрафной, однако Никита Чагров выбил мяч, который подобрал игрок «Чайки» Олег Николаев, кстати, бывший футболист «Ротора» и снова отправил его по направлению к воротам. Никита Чагров, впрочем, снова оказался начеку и ликвидировал угрозу.
Сине-голубым не удалось на протяжении всего первого тайма перехватить инициативу у гостей. Волгоградцы как-будто вязли, начиная разыгрывать какие-то комбинации. К тому же гости грамотно гасили атакующие намерения «Ротора». Хозяева поля могли еще два раза пропустить, но им просто повезло. Один раз игрок «Чайки» не попал в створ, а другой футболист поразил перекладину. Допущенные ошибки в обороне, в передачах, а также проигранная борьба за мяч не позволили сине-голубым, которые раньше отличались бойцовскими качествами, добиться результата. Лишь в самом конце первого тайма Илья Кухарчук  получил шанс открыть счет, но удар по мячу головой, отправленного в сторону ворот, был таким слабым, что голкипер «Чайки» спокойно взял его в руки.
После возвращения команд из раздевалок у болельщиков «Ротора» была надежда, что наставнику сине-голубых удастся взбодрить своих подопечных. Но второй тайм, увы, стал будто бы продолжением первого, но в еще более бледном исполнении. Не помогли и две двойные замены, сделанные главным тренером волгоградцев, а также перестановки в играющем составе гостей.  Даже игроки «Чайки», которые создавали некоторые напряженные моменты в первой половине матча, перестали интриговать зрителей. Чего много было во втором тайме, так это фолов, бесполезной борьбы и судейских свистков  и практически никаких острых моментов, движения и стремительных атак. Хотя даже при такой вялой игре сине-голубые могли выйти победителем. В самом конце матча после подачи со штрафного Иван Пяткин пробил головой, но, к сожалению, мимо цели.
Нулевой итог встречи стал логической концовкой того, что происходило на поле. Каждая команда получит за ничью по одному очку, а вот болельщики вряд ли остались довольны результатом. В соцсетях некоторые фанаты назвали сегодняшний матч худшей игрой сезона, удивленно вопрошая, не подменили ли вроде бы хорошо знакомых всем игроков. Но нашлись и те, кто радовался, что сине-голубые «отскочили». Удивительно, как «Ротор» в одних матчах может показывать неудержимое желание биться за мяч, и какие метаморфозы с ним могут происходить при встречах с другими соперниками.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 

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