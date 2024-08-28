Суд признал небезопасными дороги в Михайловке Волгоградской области

Михайловский районный суд в Волгоградской области обязал местные власти устранить нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения в Михайловке. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение суда, иск к администрации городского округа город Михайловка подал Михайловский межрайонный прокурор после многочисленных жалоб жителей.

На суде было заявлено, что в ходе обследования автомобильных дорог в Михайловке зафиксировано, что улично-дорожная сеть имеет дефекты и иные повреждения в виде выбоин, просадок, проломов, трещин, затрудняющих движение транспортных средств.

Такая ситуация, как сообщила прокуратура, сложилась на улицах Волжская, Тополевая, Суздальская, Энтузиастов, Михайловская и Мира. Кроме того, на всем протяжении улиц Ким и Объездная, а также от пересечения с улицей Обороны до улицы Объездная,3, отсутствует тротуар с обеих сторон в нарушении ГОСТ для автомобильных дорог общего пользования.

Еще одним нарушением является отсутствие паспортизации участков автомобильных дорог по улицам Ким, Кирова, Кирпичная и Пролетарская.

- Суд вынес решение, которым обязал администрацию городского округа город Михайловка Волгоградской области устранить вышеуказанные нарушения в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, - рассказали в районном суде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

Фото из архива V102.RU