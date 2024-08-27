Бастрыкин ждет доклад о причинах массового мора рыбы в Волгограде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на коллективное обращение собственников СНТ «Металлург» в Волгограде, которые сообщили о второй за лето массовой гибели рыбы в пруду Птичник на территории дачного общества.

- Главой ведомства затребован доклад в связи с обращением к нему жителей Волгоградской области по вопросу нарушения природоохранного законодательства, - сообщили в СК России.

Дачники записали обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать виновных. По словам собственников СНТ, первый мор рыбы в водоеме был 22 июня, второй - в начале августа. В пруду были обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ, но найти источник загрязнения пока не удалось. Дачники считают, что воду портит банно-прачечный комбинат, но просят проверить и другие организации, которые могут быть также причастны к массовой гибели рыбы.

- Следственными органами регионального подразделения СК России по данному факту проводится процессуальная проверка, - сообщили в Следственном комитете.

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе проверки.