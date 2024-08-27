Транспорт

С корабля – на бал: у входов «Волгоград Арены» строят новую остановку для вагонов СТ

Транспорт 27.08.2024 18:38
0
27.08.2024 18:38


В Центральном районе Волгограда началось строительство нового остановочного комплекса для вагонов скоростного трамвая, сообщает ИА «Высота 102». По данным информагентства, всего за один день подрядная компания успела смонтировать каркас павильона. 


Примечательно, что, как и сообщали ранее в мэрии Волгограда, новая остановка оказалась на сотню метров ближе к ЦПКиО. Прибывающие на стадион пассажиры будут, таким образом, прямиком попадать к гейтам «Волгоград Арены». Первое, что бросается в глаза сегодня, – новый комплекс обещает быть по размерам вдвое больше прежнего. И, вероятнее всего, у стадиона появится типовой павильон – по образу и подобию тех, что ранее весной 2024 года уже были установлены на остановках скоростного трамвая «Ул. 39-й Гвардейской» и «Завод «Красный Октябрь».



Напомним, что на сегодня, по данным администрации Волгограда от июля этого года, на 4-километровом участке линии СТ подрядчик уложил 1000 метров рельсошпальной решетки. 19 августа в мэрии сообщали, что уже уложено свыше 3 тысяч шпал, а всего в реконструкции наземной линии скоростного трамвая задействовано более 20 единиц техники и порядка 80 рабочих.

 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
26.08.2024 16:27
Транспорт 26.08.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.08.2024 09:35
Транспорт 25.08.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2024 21:23
Транспорт 24.08.2024 21:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2024 15:31
Транспорт 24.08.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 16:52
Транспорт 21.08.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 15:39
Транспорт 21.08.2024 15:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.08.2024 14:35
Транспорт 21.08.2024 14:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2024 11:41
Транспорт 20.08.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2024 12:02
Транспорт 19.08.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2024 10:39
Транспорт 19.08.2024 10:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.08.2024 21:08
Транспорт 18.08.2024 21:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.08.2024 14:29
Транспорт 16.08.2024 14:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.08.2024 13:19
Транспорт 16.08.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.08.2024 17:26
Транспорт 14.08.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.08.2024 16:29
Транспорт 14.08.2024 16:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:01
Реку Ахтуба в Волгоградской области углубят тремя земснарядамиСмотреть фотографии
20:28
СК в Волгограде начал проверку после массовой драки у ТЦ «Ворошиловский»Смотреть фотографии
20:01
РУСАДА поставило крест на карьере уличенной в допинге волгоградской фигуристкиСмотреть фотографии
19:32
В Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
19:23
Вольную жизнь обеспечил 27 нелегалам из Узбекистана житель ВолгоградаСмотреть фотографии
18:49
В Камышине семье погибшего на СВО Николая Химича передали орден МужестваСмотреть фотографии
18:38
С корабля – на бал: у входов «Волгоград Арены» строят новую остановку для вагонов СТСмотреть фотографии
18:06
Бастрыкин ждет доклад о причинах массового мора рыбы в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
Утонувшим на Дону после падения из лодки оказался волгоградский волонтер СВОСмотреть фотографии
17:53
Пахмутова высказалась о поощрении молодых дарований в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:18
Тревожные сирены включат в волгоградских школах в ходе учений по безопасностиСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде воришка отработает 300 часов за серию краж в продуктовых магазинахСмотреть фотографии
16:51
Особенности меню в школах Волгограда: что ждёт учеников в новом учебном годуСмотреть фотографии
16:50
Депутат предложил подумать о пластике для многодетных россиянокСмотреть фотографии
16:37
Пишите письма: в Волгограде тариф «Пересадочный» на месяц сломался в пользу оператораСмотреть фотографии
16:24
УФСИН опровергло притеснение мусульман в ИК-19 под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:01
Билайн запустил детские сим-карты с бесплатной защитой от спама и мошенниковСмотреть фотографии
15:43
Противостоявший ФСИН ауешник* попросился домой в судеСмотреть фотографии
15:36
Суд оценил в 400 тыс. рублей оторванную часть пальца у ребенка детсаду под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:54
Под Волгоградом женщину с шестью кошками изолировали после нападения бешеного котаСмотреть фотографии
14:36
Кабина фуры сгорела дотла на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Под Волгоградом «Лада» с 19-летним водителем протаранила деревоСмотреть фотографии
13:01
Безалкогольное 2 сентября грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Новую вспышку АЧС зафиксировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей от наезда электросамоката волгоградкиСмотреть фотографии
12:12
Волгоградские онкологи прокачают навыки благодаря центру обучения ВолгГМУСмотреть фотографии
12:10
НЛО увидели пилоты самолета рейса Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
11:52
«Заключил третий контракт»: на Украине погиб 38-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде цены на новостройки в августе выросли на 2,8%Смотреть фотографии
11:12
Волгоградца отправили в колонию-поселение за кражу красной рыбы из магазинаСмотреть фотографии
 