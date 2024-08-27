



В Центральном районе Волгограда началось строительство нового остановочного комплекса для вагонов скоростного трамвая, сообщает ИА «Высота 102». По данным информагентства, всего за один день подрядная компания успела смонтировать каркас павильона.





Примечательно, что, как и сообщали ранее в мэрии Волгограда, новая остановка оказалась на сотню метров ближе к ЦПКиО. Прибывающие на стадион пассажиры будут, таким образом, прямиком попадать к гейтам «Волгоград Арены». Первое, что бросается в глаза сегодня, – новый комплекс обещает быть по размерам вдвое больше прежнего. И, вероятнее всего, у стадиона появится типовой павильон – по образу и подобию тех, что ранее весной 2024 года уже были установлены на остановках скоростного трамвая «Ул. 39-й Гвардейской» и «Завод «Красный Октябрь».









Напомним, что на сегодня, по данным администрации Волгограда от июля этого года, на 4-километровом участке линии СТ подрядчик уложил 1000 метров рельсошпальной решетки. 19 августа в мэрии сообщали, что уже уложено свыше 3 тысяч шпал, а всего в реконструкции наземной линии скоростного трамвая задействовано более 20 единиц техники и порядка 80 рабочих.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»