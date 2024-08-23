Происшествия

По поручению главы СКР проверят опасные для детей качели во дворе Волгограда

Происшествия 23.08.2024 20:05
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23.08.2024 20:05


После коллективного обращения жителей Волгограда, сообщивших о травмировании ребенка во время катания на установленных УК опасных качелях, руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102» 23 августа, представители двух многоквартирных домов в Советском районе Волгограда собрались возле места, где рухнувшие качели покалечили ребенка, и записали обращение к Александру Бастрыкину. По словам волгоградцев, на местном уровне все их жалобы не возымели никакой реакции со стороны властей. При этом у пострадавшего ребенка диагностировали после инцидента на детской площадке травму позвоночника. 

– В СМИ опубликовано обращение жителей Волгограда к Председателю СК России с просьбой разобраться в ситуации с обрушением качелей на детской площадке. Сообщается, что из-за некачественной установки конструкций пострадал ребенок, который до сих пор проходит лечение в больнице, а опасные качели продолжают стоять во дворе. По словам жителей, на их жалобы компетентные должностные лица не реагируют, – сообщили в Информационном центре СК России. – Следственными органами СК России по Волгоградской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Поручение возбудить уголовное дело Бастрыкин адресовал руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову. Глава СКР также ждет доклад о предварительно установленных обстоятельствах.

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