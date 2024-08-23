Волгоградцы просят Бастрыкина найти виновных в обрушении качелей с ребенком





Жители микрорайона Тулака в Советском районе Волгограда записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину после происшествия на детской площадке. Как передает V102.RU, представители двух многоквартирных домов №№6 и 8 собрались возле места, где рухнувшие качели покалечили ребенка.

- Произошел инцидент, который описать сложно. Это называется трагедия. В результате недобросовестной и некачественной установки качелей пострадал человек – ребенок. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. А вот жизнь и здоровье людей, детей, которые находятся здесь, и в ближайших домах, грубо говоря, находятся в руках недобросовестной управляющей компании «ЖЭК Советского района», которая не обеспечивает безопасность и эксплуатацию этих малых архитектурных форм, - говорят волгоградцы. - Мы просим, чтобы вы взяли на личный контроль эту трагедию, разобрались в данной ситуации и наказали виновных.

По словам жителей, на местном уровне их жалобы «выбрасываются в корзину», поэтому они записали видеообращение непосредственно к Александру Бастрыкину.

По предварительным данным, качели были установлены сотрудниками УК в начале августа этого года. Когда на них качался ребенок, они оторвались. В результате несовершеннолетний с травмой позвоночника был госпитализирован.

Видео, фото: Треш Волгограда /t.me