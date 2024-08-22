Спорт

В Волгограде стартовал гандбольный турнир памяти Левона Акопяна

Спорт 22.08.2024 16:51
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22.08.2024 16:51


В Волгограде сегодня, 22 августа, начался традиционный Всероссийский турнир среди молодежных клубов, посвященный памяти Заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна, сообщает V102.RU.
 
Матчи проходят в ФОК имени родоначальника женского гандбола в нашем регионе. За победу сражаются две местные команды — «Динамо-Синара-2» и «УОР-Динамо», а также дубль новороссийской «Черноморочки» и коллектив из Москвы. Открывали соревнования в очном поединке два динамовских клуба. Второй состав «Синары» под руководством Любови Сидоричевой выиграл уверенно у «УОРа-Динамо» со счетом 34:15. Лучшим бомбардиром у победителей стала Дарья Смирнова, на счету которой восемь точных попаданий. По пять мячей забросили ее напарницы — Валентина Минченко и Анастасия Каменская. 
 
После стартовой встречи состоялась церемония открытия турнира. Затем на площадке гандбольного зала в Дзержинском районе прошел второй матч, в котором «Черноморочка» обыграла соперниц из Москвы — 34:29. Завершится турнир  памяти Левона Акопяна в субботу, 24 августа. Расписание оставшихся игр:
   
23 августа 10-00 ч. «Черноморочка-2» - «УОР-Динамо» 
12-00 ч. «Динамо-Синара-2» - Москва 
 
24 августа 10-00 ч. «Динамо-Синара-2» - «Черноморочка-2»
12-00 ч. «УОР-Динамо» - Москва
 
Отметим, что оба динамовских коллектива в предстоящем сезоне выступят в молодежном первенстве, которое для бело-голубых начнется 8 сентября. «Динамо-Синара-2» дома сыграет с тольяттинской «Ладой-СШОР» в первом туре, а «УОР-Динамо» сразится с дублем «Университета» из Ижевска.

Фото: ГК «Динамо-Синара» / vk.com  

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