В Волгограде коммунальщики обманом получили дом в управление

Расследования 21.08.2024 09:20
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21.08.2024 09:20
Тракторозаводский районный суд признал недействительным решение общего собрания собственников жилья в доме №173 по проспекту Ленина в Волгограде о выборе УК «Волжский край». Как сообщили V102.RU в госжилинспекции, ранее прокуратура Тракторозаводского района в адрес инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области направила копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации протокола общего собрания о выборе ООО УК «Волжский край» для управления многоквартирным домом № 173 на пр. им. В.И. Ленина в Волгограде. Это стало основанием для подачи ведомством иска в суд о признании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 173 на пр. им. В.И. Ленина в г. Волгограде о выборе данной УК недействительным.
В итоге Тракторозаводский районный суд удовлетворил исковые требования госжилинспекции и признал недействительным решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 173 на пр. им. В.И. Ленина. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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