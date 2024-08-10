Транспорт

В Волгограде подорожает стоимость паромной переправы на остров Сарпинский

Транспорт 10.08.2024 19:34
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10.08.2024 19:34


С 19 августа в Кировском районе Волгограда начнут действовать новые тарифы на услуги грузовой паромной переправы по маршруту «Бекетовка – Сарпинский». Как сообщает ИА «Высота 102», в скором времени перевозка на остров или в обратном направлении легкового автомобиля обойдётся владельцу от 900 до 1500 рублей, в зависимости от веса и габаритов.

Согласно новым расценкам, переправка грузовика обойдётся от 1400 до 6200 рублей, спецтехники – 5200 рублей.

Дешевле всего обойдётся транспортировка через Волгу велосипеда – 170 рублей, мопеда – 400 рублей и мотоцикла с коляской – 500 рублей. Установлен отдельный тариф и для лошадей – перевозка скакуна обойдётся в 550 рублей.

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