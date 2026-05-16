



В Волгограде МБУ «Северное» заключило контракт с подрядчиком, которому предстоит в ближайшие месяцы обновить площадь Павших Борцов. Срочный контракт был накануне подписан с питерской компанией ООО «Эдельвейс».

Организации придётся выполнить соглашение в экстремально сжатые сроки. До 1 июля должен быть завершён демонтаж гранитных элементов трибун и подпорных стен, укрепление их основания и повторная облицовка гранитом. До 15 июля должно завершиться мощение площади гранитной брусчаткой, способной выдержать проезд тяжёлой техники, и установка малых архитектурных форм.

Отдельно в соглашении прописан перенос памятника Александра Невского на новое место. Эти работы должны завершиться не позднее 20 июня. Примечательно, что само новое место размещения монумента строго засекречено. Даже в проектно-сметной документации указывается лишь ссылка на то, что информация о его нахождении будет доведена до исполнителя во время реализации проекта.

Отметим, полностью контракт должен быть закрыт к 1 августа 2026 года. На эти цели было выделено 278 млн рублей. Ранее стало известно о планах властей закрыть с 15 мая проезд по участку ул. Мира вдоль пл. Павших Борцов для автомобилей. Ограничения связаны с началом реализации проекта по благоустройству.

Фото из архива ИА «Высота 102»