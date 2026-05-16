В Волгограде «Ротор» с «Чайкой» не смогли открыть счёт в первом тайме





16 мая в Волгограде проходит матч 34-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги. На «Волгоград Арене» схлестнулись хозяева поля волгоградский «Ротор» и песчанокопская «Чайка».

Как сообщает с места события спортивный обозреватель ИА «Высота 102» Александр Веселовский, весь первый тайм обе команды старались навязать друг другу темп, однако несколько более удачливыми в этом плане оказались сине-голубые. Однако, несмотря на небольшое преимущество, ни хозяевам поля, ни футболистам «Чайки» открыть счёт так и не удалось. Первый тайм окончился с нулевым результатом на табло.

