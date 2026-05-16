В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно данным МЧС России, на территорию региона вот-вот обрушится шторм.

- До конца суток 16.05.2026, ночью и в первой половине дня 17.05.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, - говорится в экстренном предупреждении спасателей.

По данным Гидрометцентра, опасность ливней сохранится до 9:00 17 мая. Грозы и ураганный ветер ожидаются в регионе вплоть до 21:00 17 мая. Кроме того, на фоне затяжных дождей во Фроловском и Палласовском районах объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за переувлажнения почвы, что увеличивает вероятность подтопления населённых пунктов в случае продолжения обильных осадков, а также осложняет работу аграриев в полях.

