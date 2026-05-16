Главное

Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Актуально

Квартиры в доме «Шурика» и лакшери-высотках в Москве: стал известен список арестованной недвижимости «бизнесдепутата» Короткова

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

Федеральные новости

Федеральные новости
 Бастрыкин обратил внимание на дело об истязаниях ростовчанкой детей
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ростовским следователям подготовить ему доклад о ходе расследования уголовного дела фактам халатности и истязания. Как сообщает Привет-Ростов, в основе дела – истязание матерью...
Федеральные новости
 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
Общество

В Центральном районе Волгограда с сентября запретят езду на электросамокатах

Общество 16.05.2026 18:48
0
16.05.2026 18:48


Власти Волгограда решили пересмотреть своё решение о запрете использования электросамокатов на отдельных территориях города. Если в последней редакции ограничения затрагивали лишь основные общественные пространства, то теперь муниципалитет планирует полностью освободить от средств индивидуальной мобильности территорию Центрального района. Соответствующие поправки содержатся в проекте постановления мэрии, с которым удалось ознакомиться редакции ИА «Высота 102».

Документ предусматривает изъятие из ранее утверждённого списка территорий 17 парков и знаковых мест в Центральном районе, вместо которых вводится запретная зона в границах всего района.


Кроме того, дополнительные ограничения вводятся и на территории Красноармейского района. Здесь по просьбе местных властей на электросамокате не получится прокатиться по пр. Столетова, а также по пр. Канатчиков.

В настоящее время проект постановления проходит финальные согласования. В случае подписания он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Расширенный перечень из 37 парков и скверов, где запрещено использовать электросамокаты, был подготовлен властями 27 февраля 2026 года и должен был вступить в силу с 1 апреля 2026 года. Помимо исключаемых территорий Центрального района в нём сейчас уже находятся: ул. Дзержинского, Парк Памяти и Парк Гагарина в Тракторозаводском районе; парк по пр. Металлургов в Краснооктябрьском районе; бульвар вдоль пр. Жукова, «Парк 8‑й Воздушной Армии», «Парк Героев Лётчиков» в Дзержинском районе; сквер им. Саши Филиппова, парк «Сказка», сквер на пл. Чекистов, сквер у парохода «Гаситель», сквер Александры Пахмутовой, Касимовский сквер, скверы на ул. Новокузнецкой и ул. Новоузенской в Ворошиловском районе; Радомский сквер в Кировском районе; ул. Остравской и ул. 50 лет Октября в Красноармейском районе.

Напомним, 8 апреля 2026 года прокуратура Волгоградской области разработала законопроект, вводящий штрафы до 100 тыс. рублей для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, брошенных на тротуарах. Соответствующие положения были включены в КоАП Волгоградской области. Позже, 22 апреля, депутаты Волгоградской городской думы приняли постановление, предусматривающее создание на территории Волгограда реестра разрешённых мест расстановки электросамокатов. Он должен заработать с 1 сентября 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.05.2026 19:58
Общество 16.05.2026 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 18:48
Общество 16.05.2026 18:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 17:33
Общество 16.05.2026 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 16:34
Общество 16.05.2026 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 12:25
Общество 16.05.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 11:59
Общество 16.05.2026 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 11:36
Общество 16.05.2026 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 10:27
Общество 16.05.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 09:53
Общество 16.05.2026 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 09:04
Общество 16.05.2026 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 07:51
Общество 16.05.2026 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 07:24
Общество 16.05.2026 07:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 06:25
Общество 16.05.2026 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2026 05:56
Общество 16.05.2026 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2026 21:40
Общество 15.05.2026 21:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:58
В Волгограде ударный аттракцион сводит с ума жильцов МКД у парка «Героев-Лётчиков»Смотреть фотографии
18:48
В Центральном районе Волгограда с сентября запретят езду на электросамокатахСмотреть фотографии
17:33
МЧС и Гидрометцентр предупредили волгоградцев о надвигающемся штормеСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде питерская компания обновит площадь Павших Борцов за 278 млн рублейСмотреть фотографии
15:15
На все пять: «Ротор» разгромил «Чайку» на «Волгоград-Арене» — 5:0Смотреть фотографии
14:47
«Ротор» уходит в отрыв: волгоградцы забили «Чайке» пять голов подряд в новом таймеСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде «Ротор» с «Чайкой» не смогли открыть счёт в первом таймеСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде силовики задержали поезд «Киров – Кисловодск» для проверкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:15
В Волгограде завершился турнир памяти Бориса Майзлина: фоторепортажСмотреть фотографии
12:25
«Концессии» начали досрочно заполнять водой сети на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:59
Бал в особняке, гаражный фест и прогулка по «Дому с привидениями»: как в Волгограде пройдет традиционная «Ночь музеев»Смотреть фотографии
11:36
Избирательному участку под Волгоградом присвоено имя бойца Дмитрия ЗалевскогоСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде 17 мая Нулевую продольную закроют для автомобилейСмотреть фотографии
10:27
Полицейские задержали устроившего 9 мая резню у магазина волгоградцаСмотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом началась обработка лесничеств химикатамиСмотреть фотографии
09:04
Под Волгоградом 16 мая простятся с ветераном СВО Станиславом ТертицейСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области задним числом введут налоговые каникулы для бизнесменовСмотреть фотографии
07:51
Убийца Кибальников обжаловал приговор за расправу над судьёй в КамышинеСмотреть фотографии
07:24
Минобороны за ночь ликвидировало 138 украинских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
06:55
В Волгоградской области за неделю обрушились цены на огурцы и помидорыСмотреть фотографии
06:25
В Волгоградской области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
05:56
В Волгоградской области на 12 часов растянулось ожидание атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:40
Сигналят друг другу и ругаются: волгоградцы привыкают к новой схеме движения на Пархоменко и НовороссийскойСмотреть фотографии
21:09
Две бесплатные электрички назначили в Волгограде 16 маяСмотреть фотографии
20:48
Сочи взлетает, Азия падает: отдых на курортах Черного моря подорожал для волгоградцевСмотреть фотографии
20:30
Цены на бензин и дизель продолжают расти на рынке Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:07
Заплатят не только штрафы? Юрист – о том, чем заканчивается битва за парковку в забитых дворах ВолгоградаСмотреть фотографии
20:06
Волгоградские дзюдоисты завоевали путёвки на финал Динамовской лигиСмотреть фотографии
19:49
Соловьева убедила ЮРПА в необходимости доработки федерального закона об охотеСмотреть фотографии
19:18
Воздух в Волгоградской области раскалится до +35 в тениСмотреть фотографии
 