



Власти Волгограда решили пересмотреть своё решение о запрете использования электросамокатов на отдельных территориях города. Если в последней редакции ограничения затрагивали лишь основные общественные пространства, то теперь муниципалитет планирует полностью освободить от средств индивидуальной мобильности территорию Центрального района. Соответствующие поправки содержатся в проекте постановления мэрии, с которым удалось ознакомиться редакции ИА «Высота 102».

Документ предусматривает изъятие из ранее утверждённого списка территорий 17 парков и знаковых мест в Центральном районе, вместо которых вводится запретная зона в границах всего района.





Кроме того, дополнительные ограничения вводятся и на территории Красноармейского района. Здесь по просьбе местных властей на электросамокате не получится прокатиться по пр. Столетова, а также по пр. Канатчиков.

В настоящее время проект постановления проходит финальные согласования. В случае подписания он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Расширенный перечень из 37 парков и скверов, где запрещено использовать электросамокаты, был подготовлен властями 27 февраля 2026 года и должен был вступить в силу с 1 апреля 2026 года. Помимо исключаемых территорий Центрального района в нём сейчас уже находятся: ул. Дзержинского, Парк Памяти и Парк Гагарина в Тракторозаводском районе; парк по пр. Металлургов в Краснооктябрьском районе; бульвар вдоль пр. Жукова, «Парк 8‑й Воздушной Армии», «Парк Героев Лётчиков» в Дзержинском районе; сквер им. Саши Филиппова, парк «Сказка», сквер на пл. Чекистов, сквер у парохода «Гаситель», сквер Александры Пахмутовой, Касимовский сквер, скверы на ул. Новокузнецкой и ул. Новоузенской в Ворошиловском районе; Радомский сквер в Кировском районе; ул. Остравской и ул. 50 лет Октября в Красноармейском районе.

Напомним, 8 апреля 2026 года прокуратура Волгоградской области разработала законопроект, вводящий штрафы до 100 тыс. рублей для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, брошенных на тротуарах. Соответствующие положения были включены в КоАП Волгоградской области. Позже, 22 апреля, депутаты Волгоградской городской думы приняли постановление, предусматривающее создание на территории Волгограда реестра разрешённых мест расстановки электросамокатов. Он должен заработать с 1 сентября 2026 года.

