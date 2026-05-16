«Ротор» – «Чайка» – 5:0 под «Команду молодости нашей»





16 мая на «Волгоград Арене» состоялся финальный матч 34‑го тура Первой лиги чемпионата России, в котором волгоградский «Ротор» принимал песчанокопскую «Чайку». Игра, изначально значившаяся в календаре как рядовая встреча заключительного этапа сезона, приобрела особый эмоциональный окрас благодаря масштабному перфомансу в честь прославленной землячки – композитора Александры Николаевны Пахмутовой.

Незадолго до матча Александра Пахмутова посетила Волгоград в рамках празднования Дня Победы: она стала почётным гостем парада на площади Павших Борцов и сыграла на рояле во время представления «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. В ходе визита губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил композитору памятные подарки – копию исторического мяча, которым играли сталинградские динамовцы 2 мая 1943 года против московского «Спартака», и футболку «Ротора» с фамилией «Пахмутова» и номером 9 – в честь дня рождения композитора.





Вдохновлённые этим событием, болельщики и клуб организовали трогательную акцию перед матчем. Церемония открылась выступлением детского хора: юные артисты вышли на поле в белых футболках с фамилией «Пахмутова» и числом 9 на спине и исполнили песню Александры Николаевны «Команда молодости нашей». Весь стадион внимательно слушал первые такты, а затем подхватил мелодию – сначала осторожно, а потом всё громче, пока над ареной не зазвучал мощный общий хор.

Следом на поле появились футболисты «Ротора»: игроки вышли в специальных футболках с фамилией «Пахмутова», отдавая дань уважения прославленной землячке. В это же время болельщики развернули на трибунах огромный флаг, стилизованный под футболку с именем композитора, – масштабная визуальная поддержка подчеркнула единство замысла и добавила зрелищности происходящему.





Атмосфера воодушевления, созданная перед игрой, словно зарядила команду: «Ротор» продемонстрировал яркую и содержательную игру.









В первом тайме волгоградские футболисты действовали уверенно, полностью контролируя ход матча, но не форсируя события. Команда методично владела инициативой, выстраивала позиционные атаки, однако не создавала по‑настоящему опасных моментов. Обе стороны демонстрировали осторожную игру: оборонительные линии действовали слаженно, своевременно нейтрализуя малейшие угрозы. В результате на перерыв команды ушли при нулях на табло.





Во втором тайме «Ротор» резко взвинтил темп: футболисты перешли к комбинационной игре в одно касание, что позволило значительно ускорить атаки и дезориентировать оборону соперника.





На 55‑й минуте после ввода мяча из аута Александра Короткова Давид Давидян точным прострелом в штрафную нашёл Александра Трошечкина – тот без обработки пробил в нижний угол ворот и открыл счёт: 1:0 в пользу «Ротора».





После замен на 61‑й минуте игра волгоградцев приобрела ещё большую остроту: команда начала проводить быстрые комбинации в касание, которые оказались слишком сложными для обороны «Чайки».





На 62‑й минуте Александр Коротков и Илья Родионов разыграли короткую стенку, после чего Коротков выполнил точную подачу в центр штрафной – Сергей Макаров головой замкнул навес, удвоив преимущество хозяев: 2:0.









На 67‑й минуте Глеб Шильников длинным пасом нашёл Саида Алиева в штрафной площади. Тот изящно освободился от опеки защитника и точным ударом мимо вратаря утроил счёт: 3:0.





На 73‑й минуте Саид Алиев оформил дубль: он в касание замкнул подачу с углового, выполненную Сергеем Макаровым – 4:0.





Под занавес матча «Ротор» провёл образцово‑показательную атаку: в быстрой комбинации приняли участие Родионов, Трошечкин и Симонян. После прострела последнего в центр штрафной Александр Хохлачёв завершил атаку точным ударом, установив окончательный счёт – 5:0.





В первом тайме волгоградцы успокоили соперника неторопливой игрой без особого разнообразия в атаке. Команда контролировала мяч, не форсировала события и не раскрывала своих атакующих возможностей, создавая у «Чайки» ощущение стабильности.





Во втором тайме «сине‑голубые» резко сменили тактику: перестали «возить» мяч и закрутили игру, как и положено ротору. Игроки перешли на комбинации в одно касание, благодаря чему темп игры значительно вырос. Оборона гостей оказалась не готова к такому ускорению – быстрые передачи, резкие открывания и слаженные взаимодействия позволили волгоградцам создать столько голевых моментов, что счёт должен был быть двузначным.





«Ротор» (Волгоград) – «Чайка» (Песчанокопское) – 5:0 (0:0).

16 мая. Волгоград. Стадион: «Волгоград Арена». Количество зрителей: 16693 Количество зрителей в гостевом секторе: 2





Судьи: Антон Сидорин (Москва), Алексей Линкин (Воронеж), Александр Приходько (Москва).

«Ротор»: Чагров, Клещенко (Данилкин, 77), Шильников, Коротков, Покидышев (Симонян, 77), Трошечкин, Кайнов (Храмцов, 90), Давидян (Алиев, 61), Азнауров (Родионов, 61), Макаров, Эльдарушев (Хохлачев, 61).

«Чайка»: Фадеев, Никитенков, Гапечкин, Крутовских, Гузиев, Чобанов (Придава, 87), Роспутько (Криушичев, 46. Джебов, 78), Соколов, Гуляев (Червяков, 58), Пополитов, Гагуа (Посмашный. 58).

Голы: Трошечкин, 55 (1:0). Макаров, 62 (2:0). Алиев, 67 (3:0). Алиев, 73 (4:0). Хохлачев, 86 (5:0).





Предупреждены: Азнауров, 37 (грубая игра). Макаров, 80 (неспортивное поведение). Шильников, 80 (неспортивное поведение) – Соколов, 80 (неспортивное поведение). Крутовских, 80 (неспортивное поведение).





Победа позволила волгоградцам набрать 56 очков и занять четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Теперь «Ротор» готовится к стыковым матчам за право выхода в Российскую премьер‑лигу: первый переходный матч команда проведёт 20 мая на родном стадионе, а решающая игра состоится 23 мая на выезде.

Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев