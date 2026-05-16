



16 мая на «Волгоград Арене» сошлись волгоградский «Ротор» и песчанокопская «Чайка». Несмотря на то что первый тайм выдался довольно ровным, не позволив командам открыть счёт, вторая половина игры сразу же продемонстрировала, кто в доме хозяин. Волгоградцы стали один за другим загонять мячи в ворота соперников.

На 54-й минуте волгоградцы не использовали 100% голевой момент. Но спустя пару мгновений Александр Трошечкин реабилитировал команду, открыв счёт — 1:0. На 62-й минуте отличился Сергей Макаров. Ударом головой он удвоил преимущество.

Продолжил голевую серию Саид Алиев, забив на 67-й минуте третий гол. Четвёртое очко не заставило себя долго ждать. Автором разгромного удара также оказался Саид Алиев. На 86-й минуте отличился Александр Хохлачëв - 5:0 «Ротор» впереди.

Отметим, пришли поддержать команды этим субботним днём 16693 болельщика. Игра продолжается.

