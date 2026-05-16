На все пять: «Ротор» разгромил «Чайку» на «Волгоград-Арене» — 5:0





16 мая волгоградский «Ротор» на родном стадионе с огоньком проводил домой песчанокопскую «Чайку». Во втором тайме сине-голубые поймали кураж и забили в ворота соперников сразу пять голов.

Открыл счёт Александр Трошечкин, однако главным фаворитом игры стал Саид Алиев, отметившийся сразу двумя меткими и результативными ударами в створ «Чайки». Ещё один гол забил Сергей Макаров, а финальную, разгромную точку в матче поставил на 86-й минуте отличился Александр Хохлачёв, забивший пятый, победный гол.

