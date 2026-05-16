



В Волгограде суд инициировал исполнительное производство в отношении Елены Исинбаевой. По информации ТАСС, приставы пытаются взыскать со сбежавшей после начала СВО в Испанию известной волгоградской спортсменки задолженность по кредитам.

- Приставам поступили материалы о кредитной задолженности Исинбаевой из суда Волгограда. В них указано, что она не уплатила в установленный срок кредит. На основании этих материалов 13 мая в отношении Исинбаевой было открыто исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 7 187 рублей, - сообщают журналисты.

Напомним, ранее в апреле 2026 года стало известно о попытке московских коммунальщиков взыскать со спешно покинувшей России спортсменки задолженность за ЖКУ, которая за последние годы превысила 440 тысяч рублей. Кроме того, должна волгоградка и налоговой.

