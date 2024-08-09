Две волгоградки доплыли по открытой воде до чемпионства

Спорт 09.08.2024 15:34
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09.08.2024 15:34
Накануне, 8 августа, в селе Засечное Пензенской области завершилось первенство России по плаванию на открытой воде. Волгоградские спортсменки Полина Козякина и Маргарита Ершова стали победительницами соревнований, сообщает V102.RU.
На турнире было разыграно в общей сложности восемь комплектов медалей в трех возрастных категориях у мужчин и женщин, а также в смешанных эстафетах: юноши, девушки, юниоры и юниорки 18-19, 16-17 и 14-15 лет. Козякина выступала на дистанции 7,5 км среди сверстниц 16-17 лет. Уверенная виктория осталась за волгоградкой, показавшей время: 1:32.09,27. Финишировавшая второй Варвара Харченко из Липецкой области отстала от Полины почти на полторы минуты. Бронзу завоевала Ксения Максимова из Пермского края.
Ершова соревновалась на дистанции 10 км в возрастной категории 18-19 лет. Как и Козякина, Маргарита совершила триумфальный уверенный заплыв со временем: 2:05.35,06. Серебро досталось Дарье Чугай из ярославского региона (2:07.39,74). На третьем месте оказалась Софья Кривилева из Тульской области (2:08.05,09).
Таким образом, обе волгоградские спортсменки, которые являются воспитанницами известного волгоградского тренера Татьяны Манкевич, защитили чемпионские звания, добытые на аналогичном первенстве в 2022 и 2023 году. Для Козякиной и вовсе победа в Пензенской области стала четвертой подряд в национальном турнире.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Всероссийская федерация плавания vk.com
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